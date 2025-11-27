Niegan nueva solicitud para suspender a Leyton Barrios como rector de la Uniatlántico

En fracaso quedó un nuevo intento por alejar a Leyton Barrios de su cargo como rector de la Universidad del Atlántico, debido a una orden del Tribunal Administrativo del departamento que niega una medida provisional de suspensión que querían efectuar en su contra por medio de una demanda presentada por Jeofrey Alfonso Troncoso Mojica.

Aunque la demanda fue admitida inicialmente, no se accedió ante la medida cautelar propuesta en la misma, la cual se intentaba basar en que la lista de elegibles para el cargo no incluía mujeres y que esto violaba la Ley de Cuotas (Ley 581 de 2000) y el principio constitucional de participación femenina en cargos decisorios.

Concluyó la Sala que dicha ley no aplica estrictamente a procesos electorales autónomos de universidades públicas, donde la lista de elegibles surge del voto ponderado de la comunidad académica y no de una autoridad.

Le puede interesar: MinEducación impone vigilancia especial a Uniatlántico por irregularidades en elección del rector



“Negar la solicitud de medida provisional de suspensión de los efectos del acto de elección del Acuerdo No. 000032 de octubre 27 de 2025 que designó como Rector de la Universidad del Atlántico al señor Leyton Daniel Barrios Torres por el periodo 2025 – 2029 de conformidad con la parte motiva de la presente demanda”, se puede leer en el resuelve del acta.

Al tiempo, el Consejo Superior de la Uniatlántico también defendió su posición alegando que sí hubo participación de mujeres en las postulaciones, solo que la lista final de cinco candidatos reflejó los resultados de la consulta interna con docentes y estudiantes.

Luego de conocerse esta decisión, un grupo de estudiantes decidió movilizarse hacia la sede de Bellas Artes a exigir el cese del paro, luego de que en las últimas horas un primer grupo se hubiese tomado la sede, bloqueando el acceso con sillas.

Publicidad

La situación resultó en una confrontación que hasta requirió intervención de la Policía para separar a los jóvenes estudiantes. De acuerdo con el gobernador Eduardo Verano, hay un escalamiento del conflicto.

“Están escalando el conflicto para tratar de presionar para que en el próximo consejo superior se tomen decisiones con respecto a la presencia de Leyton Barrios como rector”, declaró desde el encuentro de las altas cortes en Barranquilla.

Por lo pronto, la sede continúa cerrada, siendo que los tomistas decidieron quedarse en el sitio como extensión del paro.