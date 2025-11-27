En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Niegan nueva solicitud para suspender a Leyton Barrios como rector de la Uniatlántico

Niegan nueva solicitud para suspender a Leyton Barrios como rector de la Uniatlántico

Aunque la demanda fue admitida, no se accedió ante la medida cautelar propuesta en la misma, la cual se intentaba basar en que la lista de elegibles para el cargo no incluía mujeres.

Leyton Barrios, rector de la Universidad del Atlántico..png
Leyton Barrios, rector de la Universidad del Atlántico.
Universidad del Atlántico.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de nov, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad