Ofrecen $500 millones por alias 'Naín', capo de Los Pachenca vinculado a masacre de Dibulla

En medio de la consternación por el homicidio de cuatro personas, que hacia las 5:00 de la tarde del domingo 31 de agosto realizaron seis hombres armados contra un grupo de personas que departían a las afueras de un estadero en Dibulla, La Guajira, la Policía avanza en las investigaciones para establecer quiénes son los responsables.

La principal hipótesis apunta a que sería un ataque realizado por parte de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, bajo el liderazgo de alias 'Naín', un reconocido líder de este grupo criminal que había tenido una suspensión en su orden de captura en abril pasado, por orden del presidente Gustavo Petro, pues iba a ser designado en la mesa de exploración de diálogo entre el Gobierno y la organización armada.

Blu radio conoció que el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, dio la orden de aumentar a $500 millones la recompensa por información que permita conducir a su captura, siendo que en marzo pasado había sido ubicado en el cartel de los más buscados de La Guajira, con $100 millones como recompensa.



Testigos vieron a 'Naín'

Al parecer, 'Naín' fue reconocido por testigos de la masacre, siendo que su imagen es ampliamente reconocida debido a los videos que él mismo comparte en redes sociales, en medio de acciones armadas con Los Pachenca.

Según información a la que tuvo acceso Blu radio, en el lugar de la masacre había una veintena de personas comprando bebidas alcohólicas en el estadero, quienes lograron correr en medio de los disparos realizados por los atacantes, quienes habrían usado dos fusiles y una pistola. Entre estos, varios vieron a 'Naín' y lo reportaron como uno de los seis sicarios que llegaron al lugar del ataque.

