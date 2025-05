"Ojalá Petro no venga a joder la ciudad": Meisel sobre cabildo popular en Barranquilla

En el Encuentro Nacional de Laboralistas que se realiza en Barranquilla, la senadora Clara López defendió la movilización social que promueve el Gobierno y aseguró que "este pueblo no es violento" y que "la Policía ha avanzado mucho y ya no están agrediendo a los manifestantes".

"Veo que le tienen mucho miedo a la movilización social, pero la movilización social no es violenta", expresó la senadora durante un panel sobre reformas laborales y coyuntura política, donde los asistentes respondieron con risas frente al comentario.

"Es que ustedes no van a la calle", insistió la senadora.

En el mencionado evento también participó el senador Carlos Meisel, quien a propósito de movilizaciones cuestionó la convocatoria del presidente Gustavo Petro para un cabildo popular en Barranquilla:

"No nos ha ayudado en un carajo, nos dejó tirados con la Fórmula 1, con los Juegos Panamericanos, nos tiene tirados con los subsidios de energía, ahora que no venga a jodernos la ciudad el lunes", dijo.

En esa misma vía se pronunció la senadora Paloma Valencia, quien aseguró que los llamados del presidente Gustavo Petro a la calle se "parecen mucho a los llamados de violencia".

Publicidad

"A los llamados beligerantes del presidente hay que responder con una gran unidad de país", dijo la congresista.

#EnDesarrollo En Encuentro Nacional de Laboralistas que se realiza en Barranquilla, senadora Clara López defendió movilización social que promueve el Gobierno y aseguró que "este pueblo no es violento" y que "Policía ha avanzado mucho y ya no están agrediendo a los manifestantes" pic.twitter.com/8bbOyEthZY — Blu Caribe (@BLUCaribe) May 15, 2025

Publicidad

Nuevo trámite de la reforma laboral

Como ponente en el nuevo trámite que inicia sobre la reforma laboral, el senador Carlos Meisel aseguró que ahora hará "todo lo posible por entregarle al país una reforma conveniente para la generación de empleo, para que los emprendimientos crezcan y se reduzca la informalidad".

Senador Carlos Meisel cuestionó convocatoria de Petro para un cabildo popular en Barranquilla.

“No nos ha ayudado en un carajo, nos dejó tirados con Fórmula 1, con Juegos Panamericanos, nos tiene tirados con subsidios de energía, ahora que no venga a jodernos la ciudad", añadió pic.twitter.com/2RqOgpEntt — Blu Caribe (@BLUCaribe) May 15, 2025

Agregó que le "meterán la chancleta al acelerador para que los tiempos se cumplan y poder entregar la reforma al país", sin importarle cuán escéptico pueda estar el Gobierno ante esta posibilidad.

"No me importa lo que el Gobierno piense de mí. Quiero trabajar por este país con o sin Petro", expresó.

Por su parte, la senadora Clara López también dijo que "si sale un remedo de reforma", van a volver "a insistir en la consulta popular para completar, complementar la democracia representativa con democracia participativa, que no constituye ninguna afrenta a la Constitución ni revienta la división de poderes, sino que fortalece las instituciones, dando mayor alcance a que la población pueda pronunciarse para defender sus derechos".

Insistió en que estos cambios requeridos a nivel laboral "no son la gran revolución", sino "actualizaciones apenas básicas que se están dando en muchos países del mundo" y que, "de no hacerse", habría una "congelación institucional que va a llevar a este país, más temprano que tarde, a una asamblea nacional constituyente para reestructurar la Ley, para que no sea solamente la codificación de los intereses del capital que severamente restringen los derechos laborales".