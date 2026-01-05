En vivo
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Caribe  / Piden al Gobierno reforzar la presencia militar en municipios fronterizos del Cesar

Piden al Gobierno reforzar la presencia militar en municipios fronterizos del Cesar

Si bien en Cesar no se ha percibido una oleada migratoria, las autoridades mantienen un PMU para monitorear la situación en los pasos fronterizos.

