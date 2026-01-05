Piden al Gobierno reforzar la presencia militar en municipios fronterizos del Cesar

Vigilantes se encuentran las autoridades del Cesar sobre sus poblaciones fronterizas con Venezuela para detectar cualquier movimiento masivo de migrantes que pueda darse ante la situación que afronta el vecino país, tras la captura de su presidente Nicolás Maduro.

Desde el pasado sábado, la Gobernación del Cesar preside un puesto de mando unificado con todas las fuerzas armadas del departamento para monitorear el panorama y, si bien hasta este momento no se ha percibido una llegada ni una salida masiva de migrantes, las autoridades de este departamento piden al Gobierno Nacional aumentar la presencia militar en la zona para anticiparse ante cualquier movimiento.

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, afirmó que los ojos están puestos sobre municipios como La Paz, Manaure, Codazzi, Curumaní y Chiriguaná, donde hay alta expectación por ser zona de frontera.

"Le pedimos al Ministerio de la Defensa que ese incremento de 30.000 hombres que va a hacer en todo el área limítrofe con Venezuela, pues se dé también en el departamento del Cesar, que incremente el número de hombres del Ejército y de lo que tiene que ver con Policía Nacional, que así como va un personal para La Guajira y Norte de Santander, que también venga ese incremento para el Cesar", insistió el funcionario.



El secretario Esquivel indicó que el Puesto de Mando Unificado permanecerá activo en los próximos días, pues no se descarta que a partir de este lunes aumente el ingreso de venezolanos al territorio, en términos, incluso, mayores a los que suele registrarse en esta temporada de vacaciones, cuando cientos de migrantes acostumbran a regresar a sus trabajos en Colombia.