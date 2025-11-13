Prohíben ingreso de hinchas visitantes para juego entre Junior y Nacional en Barranquilla

Con el objetivo de preservar el orden y la tranquilidad de los aficionados, la Alcaldía de Barranquilla decidió restringir el ingreso de la barra visitante de Atlético Nacional, equipo que esta noche jueves 13 de noviembre enfrentará al Junior por la Liga Bestplay en el estadio Metropolitano.

De esa manera, fue dicho por el secretario de Gobierno, Ángelo Cianci, quien además apuntó que la decisión fue tomada tras una reunión extraordinaria con la Comisión Local de Fútbol, encargada de garantizar la seguridad en el encuentro.

“Durante la sesión se revisaron aspectos logísticos y de seguridad necesarios para garantizar que el evento se desarrolle con total normalidad antes, durante y después del partido, brindando a los asistentes un espacio de sana convivencia”, dijo inicialmente.

“Tras un análisis conjunto y por decisión unánime de los miembros de la Comisión, se determinó restringir el ingreso de la barra visitante del equipo Atlético Nacional, como medida preventiva orientada a preservar el orden público y la tranquilidad en el estadio”, agregó.

Para la cita que iniciará a las 7:00 de la noche, se dispusieron más medidas como:



No se permite la venta ni consumo de bebidas en envases de vidrio.



Prohibido el ingreso de armas de fuego, armas blancas, objetos contundentes o inflamables.



Restringido el ingreso de personas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas.



No se permitirá el ingreso con correas con hebillas ni objetos que representen riesgo para la seguridad.



Está prohibido ingresar con alimentos, bebidas, bolsos grandes o carteras.

Los productos alimenticios y bebidas sólo podrán adquirirse en las cafeterías y puntos autorizados dentro del estadio.

Hay que recordar que al menos cuatro personas resultaron heridas por los actos vandálicos que se presentaron dentro y fuera del estadio Jaime Morón de Cartagena, donde hinchas del Real Cartagena hicieron desmanes con los que incluso arrancaron varias sillas de la tribuna sur en las últimas horas.

Los hechos se presentaron hacia el minuto 82', luego de que un grupo de hinchas ubicados en las gradas de la zona sur empezaran a arrancar las sillas de la tribuna para lanzarlas contra los jugadores en reclamo porque no se concretó una opción de gol que tuvo el equipo local, lo que podía abrir el marcador, pues el partido estaba en empate 0 a 0.

Fue entonces cuando no solo se dio el inicio de una batalla campal con el lanzamiento de sillas plásticas, sino también con el retiro de las barandas de acero por parte de estas personas que las tomaban para lanzarlas hacia la cancha.