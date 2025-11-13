En vivo
Armero
César Julio Valencia
Armando Benedetti
Linchamiento en Bogotá

Prohíben ingreso de hinchas visitantes para juego entre Junior y Nacional en Barranquilla

Para la cita, que iniciará a las 7:00 de la noche, está prohibido el consumo de bebidas en envases de vidrio, el ingreso de armas o personas en estado de embriaguez.

Reunión de las autoridades en Barranquilla para juego entre Junior y Nacional.
Alcadía Barranquilla
Por: José Palma
|
Actualizado: 13 de nov, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

