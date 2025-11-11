En vivo
Prorrogan por seis meses la suspensión del cobro en el peaje Papiros

Prorrogan por seis meses la suspensión del cobro en el peaje Papiros

La medida, vigente desde este miércoles, aplica para vehículos de categorías 1 y 2.

