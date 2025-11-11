Prorrogan por seis meses la suspensión del cobro en el peaje Papiros

A partir de este miércoles, 12 de noviembre, entra en vigencia una nueva prórroga de la suspensión del cobro en el peaje Papiros, ubicado sobre la vía al Mar, a la altura del municipio de Puerto Colombia (Atlántico).

La medida, ordenada por el Ministerio de Transporte en una reciente resolución, extenderá por seis meses más el pase libre por esta polémica caseta para los vehículos de categorías 1 y 2, mientras se define el futuro de este peaje.

Sin embargo, para la comunidad de Puerto Colombia esta medida no responde a lo que viene solicitando hace tres años, que es el desmonte total de esa caseta de cobro.

"Definitivamente el Ministerio de Transporte y la ANI no saben qué hacer y no le han dado la relevancia pertinente a salir de esta problemática. Se va a acabar el Gobierno y esta solución no está. Llevamos 3 años de no pago, entre prórroga y prórroga, pero tres años de sufrimiento", expresó Steven Pérez, miembro del Comité No al Peaje.



"Si en estos tres años hubiésemos encontrado solución, esa zona ya se hubiese valorizado y aquí todos hubiésemos ganado", agregó.

Para el Ministerio, esta medida “se enmarca en un proceso en desarrollo de concertación y análisis técnico, orientado a valorar escenarios y construir soluciones que permitan atender las inquietudes de la comunidad, garantizando una movilidad más eficiente, una operación segura y un beneficio colectivo”.

Sin embargo, es incierto el futuro que le espera al peaje Papiros, pues antes debe definirse de dónde saldrán los recursos para garantizar el mantenimiento del tramo vial entre Barranquilla y Puerto Colombia, donde se halla caseta, ya que la Gobernación del Atlántico se ofreció a hacerse cargo del corredor, pero la ANI no lo autorizó porque no acreditó la disponibilidad de recursos correspondientes.