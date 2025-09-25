En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Resultados toxicológicos confirman intoxicación por altas dosis de metanol en Barranquilla

Resultados toxicológicos confirman intoxicación por altas dosis de metanol en Barranquilla

La Secretaría de Salud está realizando monitoreo constante a la evaluación de los heridos, pues diez de estos se encuentran en UCI.

hospital barranquilla.jpg
En el hospital de Barranquilla están siendo atendidos gran parte de los heridos.
Prensa Alcaldía de Barranquilla.
Por: Vanessa Saldarriaga
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

En la mañana de este jueves fueron conocidos los resultados de los primeros exámenes toxicológicos realizados víctimas por el consumo de licor adulterado en Barranquilla, la cual confirma qué tipo de sustancia está causando un episodio masivo de intoxicación que deja 11 muertos y 14 heridos.

La prueba confirma que estas personas, dedicadas principalmente a labores de reciclaje y a la venta ambulante, consumieron alcohol de madera en altas cantidades, siendo que este producto no es apto para el consumo humano.

Al respecto, la secretaría de Salud de Barranquilla Estephany Araújo, explicó que se trató de las pruebas realizadas a un paciente que falleció y a otro que permanece herido.

"Tenemos el reporte por parte de mi Red IPS que nos llegaron dos resultados de laboratorio, uno de los fallecidos y uno de los que tenemos en unidad de cuidados intensivos. Y en ese reporte la sustancia que encontramos es metanol. Se están investigando los hechos, pero revisando con los equipos de especialistas y de de todo el equipo interdisciplinario de mi red, pues se especula o se sospecha que posiblemente usaron alcohol etílico y el metílico", explicó la secretaria.

Entre tanto, se confirmó que subió a diez el número de personas que se encuentran en UCI por esta misma intoxicación, siendo que los afectados siguen creciendo con el paso del tiempo.

"Actualmente, reportamos en la red del distrito un total de 20 casos, de los cuales seis fueron los que fallecieron dentro de la red, más los cinco que reporta policía, continuamos con 11 fallecidos y 14 personas que fueron atendidas en la red del distrito, a una se le dio egreso. Estamos eh revisando si ese caso está asociado o no a estos mismos eh los otros 13", indicó la funcionaria.

