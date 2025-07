¿Suspensión de servicio de agua estaría causando ola de dengue en Atlántico? Autoridades responden

Hasta la empresa Triple A en el Atlántico llegó una solicitud de la secretaría de salud de Soledad, en la que piden garantizar el suministro de agua a la comunidad y no programar racionamientos del servicio durante prolongadas horas, debido a que esto conlleva a la recolección de líquidos en tanques y enseres, lo que se convierte en un ambiente propicio para la incubación y generación de criaderos del mosquito Aedes Aegypti, principal vector transmisor del dengue.

El secretario municipal Edison Barrera dijo que esta es la principal razón por la que Soledad es el único municipio que reporta casos por encima de lo esperado en el Atlántico, sabiendo que han sido identificados 24.860 criaderos en viviendas, colegios y diferentes sectores.

“Cuando realizamos la intervención de esas casas y hablamos con la comunidad, la queja más frecuente es que el agua no está llegando todo el día o que estos cortes no programados frecuentes los obligan a tener depósitos de agua. Hablan de que el chorro o la calidad de la presión no es suficiente para poder garantizar el suministro de forma adecuada. Así las cosas, este es un llamado a esta empresa de servicios públicos para que garantice el saneamiento básico dentro del municipio a todos sus habitantes”, expresó en un comunicado oficial.

“A la fecha, encontramos 24.860 criaderos de mosquitos en las 10.099 viviendas y 64 colegios visitados. Hemos realizado sensibilización a 38.567 habitantes del municipio, 32.060 estudiantes y 1.585 profesores, reiterando a la población, la importancia de reforzar las medidas y atender las recomendaciones pertinentes para evitar la propagación del dengue”, agregó.

De acuerdo a lo informado por la misma administración, en el territorio se han registrado a corte de junio de 2025, la cifra de 1.753, con relación a junio de 2024, con 442 casos, evidenciándose un aumento exponencial del 297 por ciento.

Hasta ahora el departamento maneja dos muertes confirmadas por dengue, una en estudio; mientras que Barranquilla tiene dos decesos y otros dos bajo indagación.

Dice la Alcaldía de Soledad que las campañas de prevención contra el dengue y otras enfermedades no han dejado de realizarse, además de jornadas de fumigación. “Se requiere que la comunidad atienda con precisión el llamado y recomendaciones de las autoridades de salud del municipio, que continúa sensibilizando y despertando conciencia, entre sus habitantes”, finalizó.