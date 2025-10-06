Tarifa para Air-e baja 25% a un año de la intervención: ¿qué hay detrás de este ahorro?

Un año después de la intervención de la empresa Air-e, el Gobierno nacional reportó una reducción del 25% en las tarifas de energía para los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Según las cifras oficiales, el kilovatio hora, que en agosto de 2024 llegó a $1.072, una de las tarifas más altas del país en ese momento, se ubicó en septiembre de 2025 en $796.

El anuncio fue señalado desde la Superintendencia de Servicios Públicos como un alivio para los hogares y sectores productivos de la región.

"El logro se da gracias a la articulación institucional del Gobierno del Cambio entre el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Superservicios y la misma empresa, que en el marco de la intervención redujeron también otros costos asociados a los componentes de la tarifa de energía, tales como el desmonte del régimen tarifario especial, el ajuste del cargo de comercialización y la ampliación del plazo de la opción tarifaria", indicó la Superintendencia a través de un comunicado.

Sin embargo, expertos advierten que las disminuciones no obedecen únicamente a la gestión de la intervención estatal. Parte de la rebaja se explica por la decisión del Tribunal Superior del Atlántico de derogar el régimen tarifario especial, tras la acción popular presentada por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira.



Aun así, el Ministerio de Minas y Energía señaló que bajo la intervención se logró negociar un precio más competitivo del kilovatio en el mercado de bolsa, factor que también contribuyó a la reducción.

Por otro lado, la semana pasada la Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó nuevamente que Air-e pueda comprar energía de manera directa, lo que, según el Gobierno, permitirá garantizar precios más bajos y estables para el año 2026.

