En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Trabajadores de Hospital Universitario de Sincelejo se van a paro por falta de pagos

Trabajadores de Hospital Universitario de Sincelejo se van a paro por falta de pagos

Varios de los trabajadores del Hospital Universitario de Sincelejo permanecen encadenados. Les deben tres meses.

Publicidad

Publicidad

Publicidad