Trabajadores de Hospital Universitario de Sincelejo se van a paro por falta de pagos

La crisis en el sistema de salud vuelve a evidenciarse en el Hospital Universitario de Sucre, sede Sincelejo, donde por tercer día consecutivo los trabajadores de planta adelantaron protestas para exigir el pago de salarios atrasados correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre.

Son más de 200 empleados de planta, entre enfermeras, camilleros, personal de laboratorio, servicios generales y otras áreas asistenciales, los que decidieron parar sus actividades y han restringido el acceso a algunas dependencias administrativas como medida de presión para que les cumplan con el pago de los sueldos atrasados, explicó María Teresa Órtiz Noriega, presidenta de Anthoc seccional Sucre.

“Ya llevamos nuestro tercer día de cierre de actividades exigiéndole al señor gerente que, por favor, se nos cancele el mes de agosto. En días anteriores se hizo la cancelación solo de 1 mes, que fue el mes de julio de 4 meses de deudas que se tienen con nosotros, solo nos canceló 1 mes. Nosotros exigíamos el 50% de la deuda, que eran 2 meses y el señor no lo hizo. Sabemos de que le llegó un buen giro directo de 6000 y pico millones de pesos.”, expresó Noriega.

Los trabajadores insisten en que no levantarán el cese de actividades hasta que la gerencia les cumpla con el pago de sus sueldos. Por el momento, los servicios de urgencias y atención médica a los pacientes no han sido interrumpidos.