Tregua anunciada por 'Los Costeños' y 'Los Pepes' crea optimismo en comerciantes del Atlántico

Optimistas se ha mostrado los pequeños comerciantes, en especial el gremio de tenderos, por el cese de actividades ilícitas que estará vigente hasta después de la temporada de fin de año, tras el acuerdo al que llegaron los máximos cabecillas de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, responsables de más del 90 % de los crímenes que se registran en Barranquilla y su área metropolitana.

Orlando Jiménez, directivo de Undeco, afirmó que el gremio recibe de la mejor manera cualquier esfuerzo que conlleve a disminuir los índices de criminalidad en el Atlántico, en especial delitos de alto impacto como la extorsión que los está llevando a la quiebra y a cerrar sus negocios desde 2019.

"Cualquier acción o estrategia que se lleve a cabo, bienvenida sea, si la misma contribuye a que se pueda controlar y erradicar la problemática que venimos padeciendo fuertemente desde el año 2019, como es la extorsión que ha causado muertes, heridos, afectación psicológica, venta de negocios a bajo precio, cierre de los mismos y otra serie de situaciones que no se las deseamos a nadie", expresó Jiménez.

Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, dándose las manos después de firmar un nuevo cese al fuego. Tomado de transmisión de RTVC

Sin embargo, entre los expertos en materia de seguridad hay recelo frente a este proceso y piden que lo vean con “calma y moderación”.



Luis Trejos, investigador del Observatorio de Seguridad de la Universidad del Norte, llamó la atención en que todavía no hay una coordinación con las instancias distritales y departamentales y, más complejo aún, no existe todavía un marco jurídico que regule las interacciones entre el Gobierno y los grupos criminales.

"El problema que tiene esto es que, probablemente por el contexto y el tiempo en el que se están dando las cosas, se esté usando la mesa más bien con fines electorales, de cara a la elección de Congreso en marzo y las dos vueltas presidenciales en mayo y junio del próximo año, que realmente buscando un desarme y desmovilización en pleno de estas estructuras, porque no hay un marco jurídico que sirva para respaldar lo que eventualmente vaya a hacer el Gobierno en esas mesas", manifestó Trejos.

Bajo estas consideraciones, Trejo cuestionó si más allá de que se esté negociando una paz, lo que simplemente se está negociando es “un apaciguamiento de los grupos” criminales.