Asesinan a reconocido organizador de eventos durante un presunto robo en el sur de Cali

Los habitantes del barrio El Ingenio, en el sur de Cali, se encuentran conmocionados tras conocerse el asesinato de Diego Fernando Mazabel, de 45 años, quien habría sido víctima de un presunto robo a mano armada.

De acuerdo con información preliminar, Mazabel caminaba por el sector mientras hablaba por teléfono celular, cuando fue interceptado por un hombre que se movilizaba en una motocicleta. El sujeto se le habría acercado, lo amenazó con un arma de fuego y le robó el maletín que llevaba consigo.

Tras cometer el hurto, el agresor le disparó en varias ocasiones, dejándolo gravemente herido sobre la acera. Testigos señalan que, incluso, el delincuente regresó hasta el lugar donde se encontraba la víctima, al parecer para sustraer otros objetos de valor, antes de huir del sitio.

Según la comunidad, el ladrón, que vestía un buso negro y jean, escapó en su motocicleta con rumbo desconocido.



Tras el hecho, la Policía Metropolitana de Cali llegó al lugar, acordonó la zona y realizó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a Medicina Legal para los procedimientos correspondientes.

"De acuerdo al material recolectado los videos se trataría de un hurto, estamos analizando las cámaras para ver la ruta de escape de este delincuente y capturarlo", expreso el Coronel Andrés Arias Buitrago, subcomandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali.

El crimen ha tenido un fuerte impacto en la industria de eventos en Cali, donde Mazabel era ampliamente reconocido por su creatividad y pasión por el trabajo. A través de redes sociales, colegas, clientes y ciudadanos han expresado su tristeza y han pedido a las autoridades que el caso no quede en la impunidad, recordando especialmente los montajes y las bodas que organizaba.

Además, se conoció que Mazabel había anunciado recientemente su compromiso matrimonial. Días antes del crimen, había sorprendido a su pareja con una propuesta de matrimonio en un evento especial, acompañado de mariachis y de sus familiares más cercanos.

Las autoridades adelantan la revisión de cámaras de seguridad del sector, asimismo, se continúa con la recopilación de testimonios que permitan esclarecer lo ocurrido.