Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Asesinan a reconocido organizador de eventos durante un presunto robo en el sur de Cali

Asesinan a reconocido organizador de eventos durante un presunto robo en el sur de Cali

Diego Fernando Mazabel, de 45 años, fue atacado con arma de fuego durante un presunto robo mientras caminaba por el sector. El crimen ha generado conmoción en la comunidad y en la industria de eventos de la ciudad.

