Tras el vendaval que dejó 6.500 damnificados, anuncian llegada de ayudas a Condoto, Chocó

Luego del consejo departamental extraordinario de Gestión del Riesgo de Desastres en Chocó, se anunció la llegada de ayudas humanitarias para las cerca de 2.000 familias afectadas por las fuertes lluvias acompañadas de vientos que se registraron recientemente, dejando sin techo las viviendas.

Los fuertes vientos también ocasionaron la caída de árboles y afectaciones en las redes eléctricas, pero además daños en las tres instituciones educativas con las que cuenta el municipio, dejando sin clases a 3.000 niños. Ante la situación, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba confirmó qué ayudas llegarán al territorio.

"La administración departamental está aportando 10 toneladas de ayuda, 500 kits de ayuda humanitaria de emergencia en alimentación, 500 kits de aseo, así como 2.000 láminas de zinc. Adicionalmente, vamos a generar un aporte desde los recursos de educación del departamento para poder intervenir las adecuaciones de dos instituciones educativas en el municipio", detalló la mandataria.

Casas sin techo por lluvias y vientos en Chocó. Foto: X Nubia Carolina Córdoba.

Por su parte, la Unidad Nacional de Gestión del riesgo, indicó también que se sumarán inicialmente con la destinación de 500 millones de pesos para la compra de un banco de materiales y 450 colchonetas que en los próximos días llegarán al municipio. También se espera la llegada de Carlos Carrillo, director de la entidad este martes.

Las fuertes precipitaciones además dejaron sin cómo operar al hospital local, San José de Condoto, que es de primera categoría e inclusive atiende a tres localidades aledañas. Para este centro también habrá asistencia, confirmó la gobernadora.

Finalmente, Córdoba también destacó un convenio con el ICBF, esto para atender la alimentación de los menores de edad, con paquetes nutricionales en medio de la emergencia invernal.