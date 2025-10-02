A la cárcel dos hombres y una mujer por abuso y proxenetismo contra menor en Santander

El Tribunal de Socorro (Santander) envió a la cárcel a dos hombres y una mujer señalados de participar en un grave caso de abuso sexual y proxenetismo contra una niña de 12 años en zona rural del municipio de El Palmar.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la mujer, quien es prima de la víctima, habría instrumentalizado a la menor para concertar encuentros sexuales con adultos a cambio de dinero. En el proceso investigativo se evidenció que, presuntamente, la procesada enviaba fotos y videos íntimos de la niña a los hombres con el fin de acordar las agresiones.

“La investigación determinó que la víctima fue sometida en, al menos, cinco ocasiones durante el mes de abril”, señala la Fiscalía.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los tres capturados los delitos de acceso carnal violento, acceso carnal, proxenetismo y pornografía, todos en modalidad agravada.



Las capturas se realizaron en un trabajo articulado entre la Fiscalía, la Policía y el Ejército Nacional. Un juez de control de garantías ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra los investigados, mientras avanza el proceso penal en su contra.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumió el restablecimiento de derechos de la menor y el acompañamiento psicosocial para su protección integral.

Cabe anotar que en Bucaramanga las autoridades investigan siete casos de menores entre los 10 y 14 años embarazadas, para determinar presuntos casos de abuso sexual. La cifra fue entregada por la Secretaría de Salud municipal en medio de la preocupación por la tasa de embarazos de menores en la ciudad y ante lo cual realizan campañas de concientización en instituciones educativas, al igual que escuela de padres para lograr la protección de los menores.