A la cárcel hombre acusado de atacar con 25 puñaladas a su expareja en Bucaramanga

Un juez de control de garantías de Bucaramanga impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Diego Fernando Nova Cañas, capturado en Bogotá y señalado de agredir brutalmente a su expareja sentimental y a la madre de ella.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de agosto en el barrio María Paz, en el norte de Bucaramanga. Según la investigación, Nova habría ingresado a la vivienda de su expareja, Krisney Albania García Medina, con una copia de las llaves, pese a que la relación había terminado meses atrás por episodios de violencia.

Una vez dentro, atacó a la joven con un cuchillo mientras dormía junto a su hijo de dos años.

Al escuchar los gritos de su hija, Desire Coromoto Medina, madre de la víctima, intentó defenderla, pero también fue agredida. La Fiscalía indicó que la mujer recibió 11 heridas, mientras que su hija fue atacada con al menos 25 puñaladas.



Blu Radio. Cuchillo //Foto: AFP

Los gritos de auxilio fueron escuchados por los vecinos quienes alertaron a las autoridades y permitió la llegada oportuna de la Policía, ambas mujeres fueron trasladadas de urgencia al Hospital Universitario de Santander, donde lograron salvar sus vidas tras ser intervenidas quirúrgicamente.

Tras el ataque, Nova huyó hacia la capital del país, donde permaneció oculto casi dos meses. Finalmente, el 1 de octubre, agentes del CTI de la Fiscalía lo ubicaron y capturaron en la localidad de Fontibón, Bogotá.

Durante las audiencias de judicialización, la Fiscalía presentó evidencias que lo señalan como presunto responsable de los delitos de feminicidio agravado y homicidio agravado, ambos en grado de tentativa. El procesado no aceptó los cargos imputados.

En mensajes de redes sociales, el hombre habría intentado justificar su actuar y pedir perdón, mientras permanecía prófugo.

Una juez de garantías decidió enviarlo a la cárcel de manera preventiva, mientras avanza el proceso judicial en su contra. En los próximos días se espera su traslado a un centro penitenciario en Bucaramanga.