En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Activan cerco epidemiológico en Bucaramanga por caso importado de sarampión

Activan cerco epidemiológico en Bucaramanga por caso importado de sarampión

Un hombre de 35 años que llegó de México dio positivo. Autoridades rastrean contactos, revisan carnés de vacunación y aplican bloqueo sanitario en la capital santandereana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad