Activan cerco epidemiológico en Bucaramanga por caso importado de sarampión

Las autoridades de salud encendieron las alertas en Bucaramanga tras confirmarse un caso importado de sarampión en un hombre de 35 años que había viajado recientemente a México, situación que obligó a activar un cerco epidemiológico inmediato en un sector de la ciudad para evitar posibles contagios.

El caso hace parte de los tres detectados en el país y fue confirmado por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud (INS). Los otros dos contagios se reportaron en Bogotá.

Tras el diagnóstico por pruebas serológicas y RT-PCR, equipos médicos iniciaron el rastreo de contactos cercanos, revisión de carnés de vacunación y aplicación del llamado bloqueo vacunal, estrategia que busca inmunizar a familiares, vecinos y personas cercanas al paciente.

El secretario de Salud de Santander, Edwin Prada Ascanio, explicó que el paciente permanece estable y aislado en su vivienda.



“Con la Secretaría de Salud de Bucaramanga y el Ministerio estamos realizando el cerco epidemiológico en un barrio de la ciudad para completar esquemas de vacunación y evitar la propagación. Se hace seguimiento a la familia y contactos estrechos”, indicó.

Las autoridades recordaron que el sarampión es altamente contagioso y puede propagarse rápidamente en comunidades con esquemas incompletos de inmunización.

Por eso, hicieron un llamado a padres de familia, niños, jóvenes y adultos para verificar sus vacunas y acudir a los puntos de salud, especialmente quienes no tengan las dos dosis requeridas.

Aunque por ahora no se han confirmado más contagios en Santander, la vigilancia epidemiológica continúa activa ante el aumento de casos en países como México y otras zonas de América.