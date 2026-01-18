Aislados y en riesgo: la peligrosa travesía diaria de campesinos en San Andrés, Santander

En el sur de Santander, la vida cotidiana se ha convertido en una prueba de supervivencia. En el municipio de San Andrés, cientos de familias campesinas enfrentan a diario un peligro silencioso pero constante: cruzar pasos improvisados sobre el río Congreso ante la ausencia de un puente seguro que garantice su movilidad.

La emergencia se originó tras un deslizamiento de tierra de gran magnitud que dejó incomunicada a buena parte del sector rural. Desde entonces, niños, adultos mayores y trabajadores deben arriesgar su vida para llegar a centros educativos, citas médicas o cumplir con sus labores agrícolas, atravesando estructuras artesanales que no ofrecen ninguna garantía de seguridad.

Las lluvias y las crecientes del río han empeorado la situación. En varias ocasiones, los pasos improvisados han colapsado, obligando a las comunidades a quedar totalmente aisladas durante días. La angustia es mayor para quienes dependen del transporte de productos como café y panela, base de la economía local y sustento de cientos de hogares.

Ante la falta de una solución definitiva, los habitantes solicitan alternativas urgentes que permitan al menos el paso seguro de alimentos y mercancías, mientras se avanza en una obra estructural que restablezca la conexión entre el casco urbano y las veredas.



Desde la Gobernación de Santander se han adelantado intervenciones para mitigar la emergencia, incluyendo la instalación de un puente provisional y trabajos de recuperación vial. Sin embargo, las autoridades reconocen que las condiciones del terreno y la magnitud del deslizamiento hacen necesaria una inversión adicional para proteger la infraestructura y evitar nuevos colapsos.

Aunque ya se han destinado recursos para atender la emergencia, la falta de financiación nacional ha retrasado una solución definitiva. Entre tanto, las comunidades continúan expuestas a un riesgo permanente, a la espera de una respuesta que les permita recuperar la movilidad, la seguridad y la tranquilidad que hoy no tienen.