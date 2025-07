Alcaldía de Bucaramanga denuncia sabotaje contra red semafórica: banda fue identificada

La Alcaldía de Bucaramanga lanzó una grave alerta este lunes al denunciar públicamente que la red semafórica de la ciudad está siendo objeto de ataques sistemáticos por parte de una organización criminal, cuya intención no es robar, sino sabotear deliberadamente la movilidad urbana.

“¡Los semáforos de Bucaramanga están siendo vandalizados! Identificamos a una organización criminal dedicada única y exclusivamente a cortar cables y dañar la red semafórica de la ciudad. No roban, van directamente a destruir el sistema para dejar a los ciudadanos sin el servicio. Vamos con todo a capturarlos y descubrir quién está detrás de este sabotaje a la ciudad”, señaló el alcalde Jaime Andrés Beltrán a través de su cuenta en la red social X.

En rueda de prensa, el mandatario local entregó detalles preocupantes sobre la situación. Aseguró que los responsables no son habitantes de calle ni ladrones comunes, sino personas que actúan con información precisa para afectar puntos estratégicos del sistema de semáforos.

“Estas personas se hacen pasar por recicladores, tapan una alcantarilla específica que ya conocen, intervienen solo esa, y cortan el cable justo donde se conectan hasta 10 intersecciones. No se llevan el cable, no buscan cobre. Lo que hacen es desactivar sectores completos del sistema, causando caos en la movilidad”, explicó.

¡Los semáforos de Bucaramanga están siendo vandalizados!



Identificamos a una organización criminal dedicada única y exclusivamente a cortar cables y dañar la red semafórica de la ciudad.



No roban, van directamente a destruir el sistema para dejar a los ciudadanos sin el… pic.twitter.com/GNQfHA2AGe — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) July 21, 2025

El alcalde también reconoció que la red semafórica de Bucaramanga tiene un rezago de más de 35 años. Según dijo, los intentos por modernizarla han fracasado durante las últimas tres administraciones, lo que hace que muchos puntos sean altamente vulnerables, especialmente durante temporadas de lluvia e inestabilidad climática.

Publicidad

La situación se agravó el pasado fin de semana, cuando se registraron nuevos cortes que afectaron corredores clave como la carrera 33 y la carrera 15. Cámaras de seguridad captaron a los presuntos responsables manipulando los sistemas sin intención de robo, sino de daño directo. Las imágenes ya están en poder de las autoridades.

La Alcaldía aseguró que trabaja con la Fiscalía para judicializar a los responsables, y prepara medidas de contingencia para evitar que estos actos continúen afectando la movilidad de la ciudad. Entre las acciones inmediatas está el blindaje de las cajas de control y la activación de equipos técnicos para restablecer el servicio en las zonas más críticas.

“Esto no es un hecho aislado. Es un ataque directo a Bucaramanga y no lo vamos a permitir. No descansaremos hasta dar con los responsables”, enfatizó el mandatario local.