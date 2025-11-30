Alerta ambiental en El Llanito: hallan muerto un manatí antillano en vía de extinción

Las autoridades ambientales de Barrancabermeja confirmaron la muerte de un manatí antillano en la ciénaga El Llanito, un nuevo golpe para esta especie en vía de extinción y cuyo estado de conservación preocupa cada vez más en el Magdalena Medio. Con este caso ya son 13 los decesos registrados en los últimos cinco años.

Según el secretario de Ambiente, Leonardo Granados, las posibles causas de la muerte del animal incluyen la contaminación, la sedimentación y la pérdida del espejo de agua en la ciénaga, factores que se han venido agravando por presiones humanas y la falta de conectividad hídrica entre los cuerpos de agua.

Un equipo de biólogos y veterinarios llegó hasta el sector para inspeccionar lo ocurrido, en compañía de pescadores, líderes comunitarios y la Red de Varamientos de Manatíes del Magdalena Medio (RVMM). El ejemplar, un macho joven, fue hallado en avanzado estado de descomposición en el caño El Deseo, que hace parte del complejo cenagoso.

Muere un manatí en El Llanito, de Barrancabermeja. El secretario de Ambiente, Leonardo Granados, advierte contaminación por hidrocarburos y convoca a una reunión urgente el 5 de diciembre con autoridades ambientales. Es la 2 muerte de esta especie del año. #VocesySonidos pic.twitter.com/I11umaHVi3 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 29, 2025

Un equipo técnico de la CAS, la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito, el Cabildo Verde de Sabana de Torres y el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental adelantó la necropsia del ejemplar para establecer con precisión los motivos del deceso.



La Alcaldía anunció que el próximo 5 de diciembre se evaluará la activación del Plan de Conservación del Manatí Antillano, en una reunión en la que se espera la presencia de la Procuraduría Agraria y Ambiental, empresas del sector petrolero y la autoridad ambiental regional. El objetivo es adoptar medidas inmediatas para evitar nuevas muertes y proteger la especie.

La RVMM recordó que el manatí del Caribe (Trichechus manatus manatus) está en grave peligro de extinción en Colombia, por lo que reiteró varias recomendaciones a las comunidades que habitan los humedales.

Navegar a baja velocidad para no golpear o asustar a los manatíes, mantener una distancia mínima de 10 metros al observarlos, no tocarlos ni interferir con su comportamiento, no bloquear canales de conexión entre ciénagas, caños y ríos.

Las autoridades insistieron en que la conservación del manatí es clave para la salud ecológica de los humedales del Magdalena Medio, donde esta especie cumple un papel esencial como “vaca marina” reguladora de los ecosistemas acuáticos.

Cualquier emergencia o avistamiento puede ser reportado a la línea de la Red de Varamientos de Manatíes del Magdalena Medio: 322 983 8738.