En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alerta ambiental en El Llanito: hallan muerto un manatí antillano en vía de extinción

Alerta ambiental en El Llanito: hallan muerto un manatí antillano en vía de extinción

El ejemplar, encontrado en avanzado estado de descomposición en el caño El Deseo, elevó a 13 las muertes de manatíes antillanos en esta zona en los últimos cinco años. El 5 de diciembre fue convocado un comité urgente de Plan de Conservación.

Hallan muerto un manatí antillano en vía de extinción.JPG
Imagen de la Alcaldía de Barrancabermeja. Hallan muerto un manatí antillano en vía de extinción
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 30 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad