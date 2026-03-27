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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Arte y fe se unen en la II Exposición de Arte Sacro en Floridablanca

Arte y fe se unen en la II Exposición de Arte Sacro en Floridablanca

La muestra, que estará abierta al público del 27 de marzo al 19 de abril, reúne el talento de 20 artistas en el Centro Comercial Cañaveral de Floridablanca.

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