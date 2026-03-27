Arte y fe se unen en la II Exposición de Arte Sacro en Floridablanca

En el marco de la celebración de la Semana Santa, el Centro Comercial Cañaveral en Floridablanca será escenario de la II Exposición de Arte Sacro, un evento que busca integrar la espiritualidad con la expresión artística y cultural en el departamento de Santander.

La muestra, que estará abierta al público del 27 de marzo al 19 de abril, reúne el talento de 20 artistas provenientes de municipios como Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Zapatoca, quienes transformarán este espacio en un punto de encuentro entre lo místico y lo cotidiano.

De acuerdo con los organizadores, la exposición no solo busca que los visitantes observen las obras, sino que vivan una experiencia interactiva en torno al arte y la fe. En ese sentido, se han programado actividades que permitirán al público involucrarse directamente en los procesos creativos.

Entre los eventos destacados están los shows de pintura en vivo a cargo de los maestros Alejandro Lasso y William Guarnizo, que se realizarán entre el 9 y el 11 de abril, donde los asistentes podrán presenciar la creación artística en tiempo real.



Uno de los momentos más significativos será la elaboración de una obra colectiva el domingo 12 de abril desde las 10:00 a. m., en la que los visitantes podrán aportar su pincelada como símbolo de fe y unión.

Asimismo, a partir del 16 de abril se habilitará el “Árbol de la Vida”, un espacio simbólico donde los asistentes podrán dejar mensajes de esperanza, fortaleciendo el sentido comunitario del evento.

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La iniciativa busca consolidarse como un espacio cultural y espiritual durante la Semana Santa, promoviendo el talento local y regional, al tiempo que ofrece a las familias una alternativa de encuentro, reflexión y entretenimiento.

Los organizadores destacaron que el objetivo es convertir esta exposición en una experiencia memorable que permita reconocer el trabajo de los artistas y fortalecer los lazos entre la comunidad a través del arte.

Con este tipo de actividades, Santander continúa posicionándose como un territorio que apuesta por la cultura y la tradición como ejes de integración social en fechas de alto significado religioso.