Asesinan a taxista en el barrio Villa Helena, norte de Bucaramanga

Un hombre identificado como Harold Mauricio Vásquez Mariño, de 43 años, fue asesinado a tiros la mañana de este miércoles en el barrio Villa Helena, en el norte de Bucaramanga. La víctima, quien se desempeñaba como taxista, fue atacada frente a su vivienda cuando salía del inmueble.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, dos hombres con cascos de motocicleta llegaron al sector por la cancha del barrio, esperaron a que Vásquez Mariño saliera de su casa y le dispararon en repetidas ocasiones. Posteriormente, los agresores huyeron por la misma ruta, adentrándose en una zona boscosa cercana.

Gravemente herido, el taxista fue trasladado en el vehículo que conducía, de placas TTW 392, hasta el Hospital del Norte, donde ingresó sin signos vitales. Según las autoridades, la víctima recibió seis impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas, de acuerdo con la información recolectada en el sitio y las declaraciones de testigos.



Fuentes policiales indicaron que Harold Vásquez registraba 11 anotaciones judiciales por distintos delitos, entre ellos lesiones personales (2019 y 2020), violencia intrafamiliar (2012 y 2019), fuga de presos (2016), uso de documento falso (2015), abuso de confianza (2014), injuria (2012) y estupefacientes (2008).

Además, según lo establecido por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), informaciones recolectadas indican que el hombre presuntamente transportaba sustancias estupefacientes en el taxi que manejaba, al parecer para personas vinculadas al sector de Claverianos, en el norte de la ciudad.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles exactos del crimen, identificar a los responsables y determinar si el homicidio está relacionado con actividades de microtráfico en la zona.

Este hecho se registra horas después de otro caso de violencia en Bucaramanga en el que una mujer fue atacada por su pareja. Una mujer identificada como Cindy Vanessa Sánchez Rodríguez, de 32 años, fue asesinada con arma blanca dentro de su vivienda, ubicada en el barrio Kennedy, al norte de la ciudad.

Según el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió alrededor de las 2:40 de la mañana en la carrera 15 #24N-103, donde la víctima convivía con su pareja sentimental, José Miguel Barrios Galván, de 31 años, quien fue capturado minutos después del crimen por la Policía.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el ataque se desencadenó tras una discusión motivada por celos.