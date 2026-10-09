Así recuerdan a Eduardo Vilarete, el goleador que dejó huella en el Atlético Bucaramanga

La muerte de Eduardo Emilio Vilarete Fernández enluta al fútbol colombiano y deja un profundo sentimiento de tristeza entre los seguidores del Atlético Bucaramanga, equipo con el que se convirtió en uno de los delanteros más recordados de la década de los 70.

Vilarete llegó al conjunto leopardo en 1974, procedente de Millonarios, y rápidamente se destacó por su capacidad goleadora. En 1975 marcó 18 goles con el Bucaramanga, cifra que lo convirtió en el máximo anotador del equipo durante esa temporada y en una de las figuras del plantel, junto a jugadores como Misael Flórez y Alfredo Arango.

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Su carrera estuvo marcada por un recorrido por diferentes equipos del país y del exterior. En 1976 pasó por Atlético Nacional, con el que, según el relato de sus allegados, logró el título; posteriormente jugó con Unión Magdalena, Deportivo Quito y Deportes Tolima, entre otros clubes. Finalmente, regresó al Atlético Bucaramanga, donde terminó su carrera futbolística en 1989.

🕊️🇨🇴 Murió Eduardo Emilio Vilarete, uno de los grandes goleadores del fútbol colombiano.



El ‘Loco’ jugó en nuestro país para Atlético Bucaramanga, Unión Magdalena, Atlético Nacional, Deportivo Pereira y Deportes Tolima. pic.twitter.com/4rh9wvqRiR — Julián Capera (@JulianCaperaB) October 9, 2026

“Se fue el hijo del barrio Ancón”; así lo recuerda el periodista Felipe Zarruk, uno de sus amigos cercanos, quien destacó especialmente su extraordinaria capacidad para el juego aéreo y su facilidad para convertir goles de cabeza.



“No vi otro, no hubo igual, no habrá otro igual como Eduardo Emilio Vilarete Fernández”, expresó Zarruk al recordar al exdelantero, a quien considera uno de los mejores cabeceadores que vio durante su vida vinculada al fútbol.

Para su amigo, el equipo del Atlético Bucaramanga de 1975, en el que también brillaron Eduardo Gil y Wilfredo Arango, fue uno de los mejores de la historia del club. A pesar de la calidad de aquella nómina, quedó la frustración de no haber conseguido el campeonato.

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Más allá de sus goles, Vilarete construyó una relación especial con Bucaramanga. Aunque vivió en distintas ciudades, entre ellas Santa Marta, Bogotá e Ibagué, mantuvo los vínculos con quienes compartieron con él dentro y fuera de las canchas.

“Dejó más de un millón de amigos”, recordó Zarruk, quien aseguró que el cariño de la afición bumanguesa permanece vivo por las actuaciones y los goles que el delantero dejó en la memoria de los hinchas.

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El fallecimiento del exfutbolista, ocurrido a las 12:15 de la madrugada en Bogotá, golpeó especialmente a sus amigos cercanos. Su cuerpo será trasladado a Ibagué, donde será cremado, y posteriormente sus cenizas serán llevadas a Santa Marta, su ciudad natal.

Con su partida se va uno de los nombres que marcaron una época en el Atlético Bucaramanga. Sin embargo, sus goles y los recuerdos de quienes lo vieron jugar seguirán presentes en la historia del equipo y en la memoria de sus seguidores.