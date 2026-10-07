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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Dos hombres fueron asesinados a tiros en el sector del embalse de Tona de Bucaramanga

Dos hombres fueron asesinados a tiros en el sector del embalse de Tona de Bucaramanga

Las autoridades investigan un doble homicidio ocurrido en el sector del Mirador del embalse de Tona, en Bucaramanga. Una de las víctimas fue identificada como Miguel Ángel Henao Rueda, de 18 años.

CTI foto referencia
Imagen de archivo. CTI foto refrencia
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

Un doble homicidio es investigado por las autoridades en Bucaramanga, luego del hallazgo de dos hombres sin vida en el sector del Mirador del embalse de Tona, zona rural de la ciudad.

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El hecho fue reportado a la central de comunicaciones de la Policía, donde se recibió una alerta de la red de apoyo sobre la presencia de dos cuerpos en esta zona de la capital santandereana.

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Hasta el lugar se desplazaron unidades del GOES, investigadores de la SIJIN, personal del CTI y patrullas de la Policía. Al llegar, encontraron los cuerpos de dos hombres que presentaban heridas compatibles con impactos de arma de fuego.

Una de las víctimas fue identificada como Miguel Ángel Henao Rueda, de 18 años, natural de Girón, Santander. De acuerdo con el reporte preliminar, presentaba una herida en la región parietal y otra en la región occipital izquierda.

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La segunda víctima permanece sin identificar y, según la información conocida inicialmente, presentaba una herida en la región del ojo izquierdo.

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Los investigadores adelantan las labores de policía judicial para establecer qué ocurrió, identificar a los responsables y determinar el móvil del doble homicidio.

Una de las primeras acciones fue verificar la existencia de cámaras de seguridad en el sector. Sin embargo, no fueron encontradas cámaras directamente en el lugar donde fueron ubicados los cuerpos.

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Los investigadores encontraron, no obstante, una cámara instalada en inmediaciones de la oficina del Acueducto, ubicada sobre la vía, que tendría un ángulo hacia el corredor vial. El material podría ser revisado para establecer si registró movimientos de personas o vehículos relacionados con el crimen.

En las bases de información consultadas por las autoridades aparecen varias anotaciones relacionadas con Miguel Ángel Henao Rueda.

Entre ellas figuran registros por intimidación con arma de fuego, lesiones personales, hurto y una anotación por homicidio agravado. Las autoridades deberán establecer el alcance y estado procesal de cada uno de estos registros dentro de la investigación.

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Por ahora, la Policía mantiene abiertas las indagaciones para determinar si los antecedentes de la víctima tienen alguna relación con el ataque o si se trató de un hecho derivado de otra circunstancia.

El caso quedó en manos de los investigadores judiciales, quienes adelantan la recolección de elementos materiales probatorios y evidencias físicas que permitan reconstruir los momentos previos al doble homicidio y establecer quiénes estuvieron detrás de doble crimen.

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