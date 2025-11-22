Atención conductores: estas vías estarán cerradas este domingo en Bucaramanga

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga anunció que este domingo 23 de noviembre, desde las 5:00 a. m., se implementarán varios cierres viales en sectores claves de la ciudad debido a la realización de la carrera atlética Running Life, un evento deportivo que reúne a cientos de corredores y que recorrerá las principales arterias de la meseta.

Las autoridades informaron que las restricciones se extenderán hasta aproximadamente las 10:00 a.m., tiempo durante el cual se mantendrán cerradas vías estratégicas como la carrera 27, la carrera 30, y las calles 10, 14, 67 y 68. Estos cierres se aplicarán en ambos sentidos, con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y permitir el desarrollo logístico de la competencia.

El recorrido de 12 kilómetros, el más largo del evento, partirá de la carrera 30 con calle 11 y descenderá por la calle 10 hasta la glorieta del Caballo de Bolívar. Desde allí los deportistas avanzarán al sur por la carrera 27, atravesando el deprimido de Mesón de los Búcaros para luego subir hasta la calle 56 y empalmar con la calle 67 en el barrio La Victoria, punto desde el cual retornarán hacia el sector de la calle 10 y la carrera 33A, donde finalizará la prueba.

El director de Tránsito, Jhair Manrique, advirtió que durante ese lapso solo habrá dos pasos habilitados entre el oriente y el occidente de la ciudad, la Avenida Quebradaseca y la calle 68, por lo que recomendó a los ciudadanos planificar sus desplazamientos y evitar quedar atrapados en los puntos de mayor congestión.



Adicionalmente, se prevén afectaciones en intersecciones de alto flujo vehicular como las avenidas González Valencia, La Rosita y la calle 45.

Por ello, la entidad sugirió rutas alternas como la vía antigua hacia Floridablanca, la carrera 33, la autopista, la carrera 21, la diagonal 15 y los corredores habilitados para los barrios San Francisco, Alarcón, San Alonso y La Victoria.

La situación ha generado molestia entre habitantes y conductores, quienes en redes sociales cuestionan que casi todos los fines de semana la ciudad enfrente cierres viales por eventos deportivos.

Publicidad

Señalan que estas restricciones “sitiaron” nuevamente la movilidad, recordando que el fin de semana pasado una carrera ciclística también afectó el paso de viajeros que se dirigían al aeropuerto.