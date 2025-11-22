En vivo
Santanderes / Atención conductores: estas vías estarán cerradas este domingo en Bucaramanga

Atención conductores: estas vías estarán cerradas este domingo en Bucaramanga

La Dirección de Tránsito anunció restricciones desde las 5:00 a.m. por una competencia de atletismo. Habrá cierres en corredores clave y pasos limitados entre oriente y occidente.

