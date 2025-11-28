En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Asesinato coronel
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cámara de Comercio de Bucaramanga lanza S.O.S por deterioro de las vías en Santander

Cámara de Comercio de Bucaramanga lanza S.O.S por deterioro de las vías en Santander

En el departamento ya se decretó la calamidad pública por emergencias, entre ellas el colapso de la Transversal del Carare.

Publicidad

Publicidad

Publicidad