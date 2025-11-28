Cámara de Comercio de Bucaramanga lanza S.O.S por deterioro de las vías en Santander

La crisis de infraestructura que enfrenta Santander por el deterioro de la Ruta 45A, que va desde Zipaquirá hasta San Alberto y la Transversal del Carare llegó a un punto crítico. Así lo advirtió Juan Carlos Rincón Liévano, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, quien aseguró que la falta de decisiones del Gobierno Nacional tiene al departamento en un escenario “preocupante y agravado” por la ausencia de estos proyectos en el más reciente documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes.

Según el directivo, la exclusión de obras clave como la vía Curos–Málaga, la variante de San Gil y la intervención estructural del corredor del Carare, evidencia una desatención histórica hacia la región. “Somos la cuarta economía del país y no se compadece lo que está pasando. Esperábamos un Conpes específico para estas vías, pero no se dio”, señaló.

Rincón Liévano fue contundente al referirse al convenio Vías de Los Comuneros, firmado en diciembre de 2024 y del cual no se ha ejecutado una sola acción. “No ha pasado absolutamente nada. Es más: hoy hay un malestar social que se está traduciendo en el no cobro del peaje, y ese es el peor de los escenarios”, afirmó, advirtiendo que la inacción del Gobierno amenaza con paralizar aún más un corredor estratégico para la movilidad entre el centro y el nororiente del país.

El dirigente insistió en que la solución depende exclusivamente de la voluntad del Gobierno Nacional. “El deseo de los santandereanos es claro y el documento también. Ya es voluntad nacional”, dijo.



La situación en la Transversal del Carare no es distinta. Aunque el directivo reconoce la intención del Instituto Nacional de Vías, Invías por intervenir el corredor, advierte que las reparaciones actuales son apenas paliativas. “Si vamos a remendar, en tres meses o en un año estaremos repitiendo esta misma entrevista”, señaló, subrayando la necesidad de estudios y diseños que permitan soluciones estructurales y no solo arreglos temporales.

Para el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, lo que está en juego no es solo la movilidad regional, sino la competitividad nacional. Estas no son vías regionales. Son corredores nacionales que garantizan conectividad con el vecino país y con el Caribe colombiano. Todas nuestras rutas tienen una connotación que va mucho más allá de lo local”, enfatizó.

