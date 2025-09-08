Capturan a cinco personas por fabricar pesos, dólares y euros falsos en Santander

Cinco personas fueron capturadas en Santander en medio de operativos contra la falsificación de dinero, mientras que seis propiedades que habrían pertenecido a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) quedaron bajo medidas de extinción de dominio. Las acciones se desarrollaron en diferentes municipios de Santander y sur de Cesar, según informó el general Rodolfo Morales Franco, comandante de la Segunda División del Ejército Nacional.

Los inmuebles intervenidos están ubicados en Floridablanca, Bucaramanga y Charalá (Santander), así como en San Alberto y San Martín (Cesar), y habrían pertenecido a exintegrantes de los bloques Central Bolívar y Héctor Julio Peinado.

Las propiedades, avaluadas en cerca de $3.000 millones, fueron entregadas a las autoridades competentes.

De manera paralela, en operativos de allanamiento realizados en Bucaramanga y Sabana de Torres, el Gaula Militar Chicamocha y la Fiscalía capturaron a cinco personas dedicadas a la falsificación de moneda nacional y extranjera.

“Durante los registros fueron incautados más de $100 millones falsos, alrededor de 12.200 dólares, 500 euros, además de discos duros, celulares, un computador portátil, planchas metálicas y pliegos con imágenes de billetes”, detalló el general Morales Franco.

Según las autoridades, el material iba a ser usado para la circulación de dinero fraudulento en la región. Los capturados y los elementos decomisados quedaron a disposición de la autoridad competente.