Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vía al Llano
Militares secuestrados
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a cinco personas por fabricar pesos, dólares y euros falsos en Santander

Capturan a cinco personas por fabricar pesos, dólares y euros falsos en Santander

El Ejército también intervino seis bienes pertenecientes a exintegrantes de los bloques Central Bolívar y Héctor Julio Peinado de las extintas AUC.

Capturas por falsificación de modena.jpg
Blu Radio. Capturas por falsificación de moneda //Foto: Ejército
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 06:47 a. m.

Cinco personas fueron capturadas en Santander en medio de operativos contra la falsificación de dinero, mientras que seis propiedades que habrían pertenecido a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) quedaron bajo medidas de extinción de dominio. Las acciones se desarrollaron en diferentes municipios de Santander y sur de Cesar, según informó el general Rodolfo Morales Franco, comandante de la Segunda División del Ejército Nacional.

Los inmuebles intervenidos están ubicados en Floridablanca, Bucaramanga y Charalá (Santander), así como en San Alberto y San Martín (Cesar), y habrían pertenecido a exintegrantes de los bloques Central Bolívar y Héctor Julio Peinado.

Las propiedades, avaluadas en cerca de $3.000 millones, fueron entregadas a las autoridades competentes.

De manera paralela, en operativos de allanamiento realizados en Bucaramanga y Sabana de Torres, el Gaula Militar Chicamocha y la Fiscalía capturaron a cinco personas dedicadas a la falsificación de moneda nacional y extranjera.

Lea también:

  1. Ambulancia
    Referencia ambulancia.
    Suministrada
    Antioquia

    Por no autorizar tanqueo de una ambulancia formulan cargos contra exgerente de hospital de Valdivia

  2. Secuestro de hombre en Marinilla, Antioquia.jpg
    Secuestro en Marinilla, Antioquia.
    @AndresJRendonC
    Antioquia

    Hallaron muerto a hombre secuestrado por falsos policías en Marinilla, Antioquia

Durante los registros fueron incautados más de $100 millones falsos, alrededor de 12.200 dólares, 500 euros, además de discos duros, celulares, un computador portátil, planchas metálicas y pliegos con imágenes de billetes”, detalló el general Morales Franco.

Según las autoridades, el material iba a ser usado para la circulación de dinero fraudulento en la región. Los capturados y los elementos decomisados quedaron a disposición de la autoridad competente.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Santander

Falsificación de dinero