Hallaron muerto a hombre secuestrado por falsos policías en Marinilla, Antioquia

Hallaron muerto a hombre secuestrado por falsos policías en Marinilla, Antioquia

El cuerpo de la víctima, con antecedentes judiciales, tenía impactos por arma de fuego.

Secuestro de hombre en Marinilla, Antioquia.jpg
Secuestro en Marinilla, Antioquia.
@AndresJRendonC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 06:53 a. m.

Pese a los esfuerzos del Gaula del Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación por dar con su paradero, recientemente fue hallado sin vida Sebastián López Jaramillo, el hombre que fue secuestrado por falsos policías en el barrio Los Giraldos, del municipio de Marinilla.

Según la información de las autoridades policiales, el cuerpo de la víctima fue hallado en el municipio de Concepción con heridas por arma de fuego. Los hechos inicialmente denunciados por parte del gobernador Andrés Julián Rendón, quedaron registrados en cámaras de seguridad, donde se logra evidenciar que el ciudadano fue abordado e ingresado a un vehículo particular de color gris, rumbo al municipio de El Peñol, por tres hombres que estaban portando prendas similares a los de funcionarios de la Sijín.

Al parecer, pertenecía al Clan del Golfo

También se conoció, por parte de las autoridades, que Jaramillo contaba con anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio, ya que, al parecer, haría parte del Clan del Golfo, conocido en el mundo criminal como alias ‘Cáncer’.

En su momento, el coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía en Antioquia, indicó que se activaron todas las capacidades en la región para dar con el paradero del vehículo e identificar a los responsables.

"De manera inmediata se activaron los protocolos de búsqueda y reacción, y el caso está siendo asumido directamente por el Gaula militar y el CTI de la Fiscalía, con el apoyo de nuestras unidades policiales en la zona", aseguró unifromado mientras avanzaban las labores de verificación del caso.

Además de acudir a información que puedan entregar habitantes de la zona para esclarecer lo sucedido, las autoridades aún se centran en la revisión de medios tecnológicos de videovigilancia y articulación con organismos judiciales.

Le puede interesar: ¡Lo mataron por $6.000! La desgarradora historia de Juan José en Soacha, ¿asesinos quedarán libres?

