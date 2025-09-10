Capturan a extorsionista que pedía relaciones sexuales y plata a sus víctimas

En un operativo conjunto entre el Gaula de la Policía Nacional y el Gaula Militar, fue capturado en flagrancia un hombre identificado como 'Wilmer', de 30 años, señalado de cometer extorsiones en el área metropolitana.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto se hacía pasar por prestamista informal y exigía a una de sus víctimas la suma de un millón de pesos a cambio de no atentar contra la integridad de su familia ni divulgar información de carácter íntimo.

Las investigaciones revelaron que, aunque la deuda inicial ya había sido saldada, el hombre continuaba con las intimidaciones, llegando incluso a solicitar encuentros sexuales como forma de presión para cumplir sus exigencias.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron una motocicleta, un teléfono celular utilizado para realizar las amenazas y el dinero que había recibido producto de la extorsión.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento intramural en centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial en su contra.