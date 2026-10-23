Capturan a motociclista y sancionan a conductores en operativos en vías de Bucaramanga

Un motociclista fue capturado y varios conductores recibieron comparendos durante operativos de control vial y seguridad realizados por las autoridades en cuatro puntos de Bucaramanga. Las acciones estuvieron dirigidas a verificar el cumplimiento de las normas de tránsito y prevenir hechos que puedan afectar la seguridad ciudadana.

Durante los procedimientos, las autoridades impusieron sanciones por infracciones de tránsito y situaciones relacionadas con el porte de armas blancas. La captura del motociclista se suma a los resultados de los controles adelantados en diferentes sectores de la capital santandereana.

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Operativos de control vial y seguridad en Bucaramanga dejaron un motociclista capturado y varios conductores sancionados por porte de armas blancas e infracciones a las normas de tránsito. Las autoridades realizaron controles en cuatro puntos de la ciudad #MañanasBlu pic.twitter.com/mVjcenHDRX — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 23, 2026

Estas intervenciones buscan fortalecer los controles en las vías, promover el respeto por las normas de tránsito y prevenir comportamientos que puedan representar riesgos para conductores, pasajeros y peatones.

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"Aunque los irresponsables persistan en incumplir las normas, se encuentran con una autoridad unida para seguir defendiendo a Bucaramanga", señaló el alcalde Cristian Portilla.

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¡Cuatro operativos simultáneos!



Aunque los irresponsables persistan en incumplir las normas, se encuentran con una autoridad unida para seguir defendiendo a Bucaramanga.



La noche de este jueves permitió seguir demostrando que unidos recuperamos la seguridad de Bucaramanga. pic.twitter.com/2CsFcQV0vh — Cristian Portilla (@Cportilla40) October 23, 2026

Las autoridades mantienen este tipo de operativos en distintos puntos de la ciudad como parte de las estrategias de seguridad y convivencia ciudadana. Hasta el momento, no se han precisado las identidades de los involucrados ni el número total de comparendos impuestos.