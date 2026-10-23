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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a motociclista y sancionan a conductores en operativos en vías de Bucaramanga

Capturan a motociclista y sancionan a conductores en operativos en vías de Bucaramanga

Las autoridades mantienen este tipo de operativos en distintos puntos de la ciudad como parte de las estrategias de seguridad y convivencia ciudadana.

FOTO MOTOS OPERATIVOS BUCARAMANGA.jpg
FOTO: Operativos Motos- captura de video de Alcaldía de Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 23 de oct, 2026

Un motociclista fue capturado y varios conductores recibieron comparendos durante operativos de control vial y seguridad realizados por las autoridades en cuatro puntos de Bucaramanga. Las acciones estuvieron dirigidas a verificar el cumplimiento de las normas de tránsito y prevenir hechos que puedan afectar la seguridad ciudadana.

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Durante los procedimientos, las autoridades impusieron sanciones por infracciones de tránsito y situaciones relacionadas con el porte de armas blancas. La captura del motociclista se suma a los resultados de los controles adelantados en diferentes sectores de la capital santandereana.

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Estas intervenciones buscan fortalecer los controles en las vías, promover el respeto por las normas de tránsito y prevenir comportamientos que puedan representar riesgos para conductores, pasajeros y peatones.

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"Aunque los irresponsables persistan en incumplir las normas, se encuentran con una autoridad unida para seguir defendiendo a Bucaramanga", señaló el alcalde Cristian Portilla.

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Las autoridades mantienen este tipo de operativos en distintos puntos de la ciudad como parte de las estrategias de seguridad y convivencia ciudadana. Hasta el momento, no se han precisado las identidades de los involucrados ni el número total de comparendos impuestos.

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