Capturan a tres extorsionistas en medio de ola de amenazas en Santander

En medio del aumento de casos de extorsión que vienen afectando a comerciantes, empresarios y ciudadanos en el área metropolitana de Bucaramanga, la Policía Nacional capturó en flagrancia a tres hombres señalados de intimidar y exigir dinero a sus víctimas en el municipio de Floridablanca.

Los capturados, conocidos con los alias de “Orejas”, “Enfermero” y “Canas”, fueron detenidos por unidades del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) por el delito de extorsión, en desarrollo de la estrategia institucional “Yo creo en una metropolitana bonita y segura”.

De acuerdo con las autoridades, el procedimiento fue posible gracias a la denuncia oportuna de las víctimas y al despliegue operativo adelantado por el GAULA, que permitió sorprender a los implicados cuando exigían cinco millones de pesos a cambio de devolver un equipo médico que había sido hurtado.

Aquí seguimos garantizando la seguridad con operativos sorpresa por toda Bucaramanga.



La autoridad no para. pic.twitter.com/8N9OMYXLm6 — Cristian Portilla (@Cportilla40) May 28, 2026

Según la investigación, además de la exigencia económica, los hoy capturados intimidaban a las víctimas y a sus empleados mediante amenazas contra su integridad física, generando temor entre quienes eran objeto de las presiones criminales.



Durante el operativo fueron incautados un vehículo de transporte público tipo taxi, dos teléfonos celulares y se logró recuperar tanto el equipo médico hurtado como el dinero producto de la extorsión.

Las autoridades señalaron que los detenidos se identificaban como presuntos integrantes de la estructura criminal “Los del Sur”, organización delincuencial que ha sido mencionada en diferentes investigaciones relacionadas con hechos de violencia, microtráfico y extorsión en el área metropolitana.

Además, se estableció que uno de los capturados había recuperado su libertad hace aproximadamente dos meses, luego de cumplir una condena por delitos relacionados con porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado.

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“Este resultado refleja nuestro compromiso permanente en la lucha frontal contra la extorsión; no permitiremos que estructuras criminales continúen afectando la tranquilidad y el patrimonio de los ciudadanos”, afirmó el brigadier general William Quintero Salazar.

#AEstaHora🚨🦅🚔 En desarrollo de acciones de control y patrullaje, uniformados del Grupo GOES Escuadra Élite lograron la aprehensión de un menor de edad por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, incautando una pistola calibre 9 mm. pic.twitter.com/Ps5Qh3aJN5 — Policía Metropolitana de Bucaramanga (@PoliciaBmanga) May 26, 2026

En los últimos meses, comerciantes y empresarios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón han denunciado un incremento en llamadas intimidatorias, cobros extorsivos y amenazas por parte de grupos delincuenciales que buscan imponer control en algunos sectores del área metropolitana.

Los capturados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que los presentará ante un juez para definir su situación judicial.