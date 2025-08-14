Publicidad

Santanderes

Capturan a tres integrantes del Clan del Golfo que opera en el Magdalena Medio

Entre los capturados se encuentra alias 'Julián', presunto cabecilla del Clan del Golfo en Yondó.

FOTO CAPTURAS CLAN DEL GOLFO - EJERCITO NACIONAL.jpeg
FOTO: Capturados clan del Golfo - suministrada por Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: agosto 14, 2025 06:12 a. m.

Un operativo conjunto entre tropas del Ejército Nacional y la Policía permitió la captura en flagrancia de tres presuntos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo, en hechos ocurridos en un puesto de control ubicado en el kilómetro 5 en la vía entre Yondó y Barrancabermeja.

El procedimiento se registró cuando uniformados ordenaron detenerse a dos motociclistas que transitaban por la vía. Los ocupantes ignoraron la señal y emprendieron la huida, lo que desencadenó una persecución que culminó con su detención. Durante el escape, los sospechosos arrojaron dos armas de fuego al costado de la carretera.

Entre los capturados figura alias 'José' o 'Jesús', señalado como segundo cabecilla urbano del Clan del Golfo en Yondó y presunto responsable de coordinar homicidios y extorsiones contra la población civil en el Magdalena Medio. También fue detenido alias 'Mono Ávila' o 'Mario', presuntamente encargado del cobro de extorsiones para la subestructura Édgar Madrid Benjumea de esta organización criminal.

En la operación fueron incautadas una pistola, un revólver, proveedores, cartuchos, dos motocicletas y varios teléfonos celulares. Los tres capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.

Según el Ejército, este resultado representa un golpe a las capacidades criminales y logísticas del Clan del Golfo en la región, y refuerza las acciones para garantizar la seguridad de los habitantes del Magdalena Medio y el nororiente colombiano.

