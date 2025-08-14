Capturan a tres integrantes del Clan del Golfo que opera en el Magdalena Medio

Un operativo conjunto entre tropas del Ejército Nacional y la Policía permitió la captura en flagrancia de tres presuntos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo, en hechos ocurridos en un puesto de control ubicado en el kilómetro 5 en la vía entre Yondó y Barrancabermeja.

El procedimiento se registró cuando uniformados ordenaron detenerse a dos motociclistas que transitaban por la vía. Los ocupantes ignoraron la señal y emprendieron la huida, lo que desencadenó una persecución que culminó con su detención. Durante el escape, los sospechosos arrojaron dos armas de fuego al costado de la carretera.

Entre los capturados figura alias 'José' o 'Jesús', señalado como segundo cabecilla urbano del Clan del Golfo en Yondó y presunto responsable de coordinar homicidios y extorsiones contra la población civil en el Magdalena Medio. También fue detenido alias 'Mono Ávila' o 'Mario', presuntamente encargado del cobro de extorsiones para la subestructura Édgar Madrid Benjumea de esta organización criminal.

🔴🕔📢 #LaPrimeraDelDía | En Yondó, #Antioquia, tropas de la #QuintaBrigada de @Ejercito_Div2 y la @PoliciaColombia capturaron a tres presuntos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo, entre ellos su segundo cabecilla urbano, encargado de homicidios y extorsiones.… pic.twitter.com/v6LwFp14F2 — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) August 13, 2025

En la operación fueron incautadas una pistola, un revólver, proveedores, cartuchos, dos motocicletas y varios teléfonos celulares. Los tres capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.

Ejército capturó a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vía que comunica a Yondó con Barrancabermeja. "Entre los detenidos está alias 'Jesús', quien sería el responsable de ordenar homicidios y extorsiones en la zona", señalaron las autoridades #MañanasBlu pic.twitter.com/jbSMAgoQh6 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 13, 2025

Según el Ejército, este resultado representa un golpe a las capacidades criminales y logísticas del Clan del Golfo en la región, y refuerza las acciones para garantizar la seguridad de los habitantes del Magdalena Medio y el nororiente colombiano.