Desmantelan banda que robó $208 millones vestidos con prendas de aseo en Bucaramanga

Desmantelan banda que robó $208 millones vestidos con prendas de aseo en Bucaramanga

La estructura criminal acumula 19 sentencias condenatorias y más de 91 anotaciones judiciales por delitos relacionados con hurto y porte ilegal de armas.

Millonafrio robo Bucaramanga.jpg
Blu Radio. Millonario robo en la Concordia //Foto: Policía de Bucaramanga
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 06:21 a. m.

Nueve meses después del millonario hurto ocurrido en el barrio La Concordia de Bucaramanga, la Policía Nacional confirmó la captura de siete integrantes de una estructura criminal dedicada al fleteo, quienes serían los responsables del robo de $208 millones tras simular ser trabajadores de una empresa de aseo.

El operativo, denominado “Sweepers”, fue adelantado en coordinación con la Fiscalía y permitió materializar órdenes de captura por los delitos de hurto calificado y agravado, así como tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

De acuerdo con las autoridades, los capturados están vinculados a distintos hechos delictivos en el área metropolitana, entre ellos el robo ocurrido el 7 de enero de 2025 en la calle 48 con carrera 22, donde un comerciante fue interceptado después de retirar $408 millones de una entidad bancaria del sector de Sotomayor. Los delincuentes, vestidos con uniformes de la empresa de aseo Emab, golpearon con un arma a la víctima y se llevaron uno de los bolsos con $208 millones.

La investigación también los relaciona con otro atraco registrado el 4 de diciembre de 2024 en Floridablanca, donde le arrebataron $5 millones a un ciudadano mediante intimidación.

“La Policía recopiló pruebas como registros de 65 cámaras de seguridad, interceptaciones a 10 líneas telefónicas, 32 reconocimientos fotográficos, 19 videográficos y análisis de huellas dactilares que permitieron su plena identificación y judicialización”, detalló el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Según el reporte oficial, la estructura criminal acumula 19 sentencias condenatorias y más de 91 anotaciones judiciales por delitos relacionados con hurto y porte ilegal de armas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que los presentará ante un juez para definir su situación jurídica.

