Cayó alias ‘Pechuga’, presunto cerebro detrás del atentado al peaje La Lizama en Santander

En un operativo, la Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó a alias ‘Pechuga’, señalado como el principal articulador de una peligrosa alianza entre las bandas “Los Búcaros” y “Los del Sur”. Este hombre, que contaba con una trayectoria criminal de más de una década, se había convertido en el objetivo prioritario de las autoridades debido a su capacidad para coordinar homicidios selectivos y, especialmente, por su rol como enlace logístico del ELN.

Las investigaciones judiciales vinculan directamente a ‘Pechuga’ con actos de terrorismo que conmocionaron a la región a finales del año pasado. Se le señala de participar activamente en la observación, logística y adecuación de los artefactos explosivos utilizados en el atentado contra el peaje La Lizama, ubicado en la vía que conduce a Barrancabermeja, así como en un ataque simultáneo contra una patrulla policial en diciembre de 2025. Bajo la modalidad de subcontratación criminal, este hombre ponía la estructura de sus bandas al servicio del ELN para ejecutar acciones violentas contra la fuerza pública y la infraestructura del departamento.

“Muy importante estas capturas de alias ‘Pechuga’ y alias ‘Mocho’, por es el cabecilla de la banda ‘Los Bucaros’, estaba en compañía de su papá que había sido integrante de una estructura criminal, este delincuente está relacionado con 13 homicidios en la ciudad de Barrancabermeja en el mes de diciembre y estamos investigando homicidios en Bucaramanga. Además, está vinculado con el atentado al peaje La Lizama”, señaló el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Más allá de sus nexos terroristas, el prontuario de ‘Pechuga’ revela una estela de violencia urbana sin precedentes. Las autoridades lo sindican como el autor intelectual de al menos 17 homicidios cometidos entre 2025 y lo que va de 2026 en el área metropolitana. Junto a él fue capturado alias ‘Mocho’, otro integrante clave que facilitaba el control territorial en el norte de Bucaramanga, consolidando un monopolio delictivo que integraba el tráfico de estupefacientes y la extorsión a comerciantes de la zona.



Durante el procedimiento de captura, las unidades policiales hallaron elementos que confirman la peligrosidad y las conexiones de esta red: un arma de fuego con munición, dos kilogramos de marihuana y, de manera reveladora, una bandera alusiva al ELN, lo que ratifica la tesis de la alianza entre la delincuencia común y la insurgencia. Con este resultado, la Policía Nacional no solo debilita las finanzas de estas organizaciones, sino que retira de las calles al hombre que actuaba como el puente estratégico para la violencia en el corredor entre Bucaramanga y el Magdalena Medio.