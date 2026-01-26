En vivo
Cayó alias ‘Pechuga’, presunto cerebro detrás del atentado al peaje La Lizama en Santander

Junto a él fue capturado alias ‘Mocho’, otro integrante clave que facilitaba el control territorial en el norte de Bucaramanga.

