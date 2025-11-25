En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cayó red que movía droga dentro de la UIS; la banda facturaba $200 millones semanales

Cayó red que movía droga dentro de la UIS; la banda facturaba $200 millones semanales

Los de la U usaban frascos visibles, códigos QR y zonas comunes de la universidad para vender droga, incluso, a menores. La banda facturaba cerca de $1.000 millones mensuales a la vista de la vigilancia privada y de directivas.

Los de la U facturaban $50 millones diarios, vendiendo drogas dentro de la UIS.
Los de la U facturaban $50 millones diarios, vendiendo drogas dentro de la UIS.
Suministrada.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 25 de nov, 2025
Editado por: Alix Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad