Conciertos de feria serán en el centro: Alcaldía de Bucaramanga tras negativa del estadio

La Alcaldía de Bucaramanga respondió a la decisión de la Gobernación de Santander y del Instituto Departamental de Recreación y Deportes (Indersantander) de no autorizar el préstamo del estadio Américo Montanini para los conciertos de la Feria Bonita 2025.

En un comunicado oficial, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCT) señaló que desde marzo de este año se había anunciado, en la Vitrina Turística Anato 2025, la realización de la feria entre el 5 y el 15 de septiembre, incluyendo la programación de los tradicionales conciertos. Según la administración municipal, desde abril se iniciaron acercamientos con Indersantander para la reserva del estadio y la solicitud fue formalizada en julio, luego de que se firmaran los contratos con los artistas a través del operador logístico.

El IMCT afirmó que, tras la radicación de la solicitud, Indersantander informó que las fechas requeridas coincidían con partidos de la Liga BetPlay, por lo que remitió la gestión a las directivas del Club Atlético Bucaramanga. Frente a esto, la Alcaldía aseguró que el club “a la fecha manifiesta no tener inconveniente en realizar el cambio de escenario”.

En su respuesta, la administración local también recordó que el estadio solo es solicitado una vez al año para el ‘Mega Concierto’ de la Feria Bonita, un evento que, según el IMCT, beneficia la cadena turística y económica de la ciudad. El pronunciamiento hace énfasis en que este mismo escenario ha sido facilitado para conciertos privados con boletería, como el programado para el próximo 13 de septiembre, que no hace parte de la programación oficial de la feria.

Sobre la alternativa ofrecida por la Gobernación, que propuso la Plaza de Toros, la Alcaldía agradeció el gesto, pero consideró que su ubicación periférica “limita la operación logística y no permite integrar la oferta cultural, social y económica que caracteriza a la Feria Bonita”.



¿Dónde serán los conciertos de la feria de Bucaramanga?

Finalmente, el IMCT confirmó que los conciertos inicialmente previstos para el 5 y 6 de septiembre en el estadio Montanini se trasladarán a espacios del centro fundacional de Bucaramanga: la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, el Parque García Rovira y la Plaza de la Democracia. Según la entidad, estos lugares “además de garantizar fácil acceso al público, permitirán brindarle a la ciudadanía una experiencia inolvidable y gratuita”.