Condenan a 38 años a hombre por asesinato de dirigente política en Floridablanca

Un Juez condenó a 38 años y medio de prisión a Carlos Julio Vásquez Díaz, hallado responsable del homicidio agravado de la dirigente política y abogada santandereana Yamile Guerra, ocurrido el 20 de julio de 2019 en el sector La Cumbre, hacienda Zapamanga, en Floridablanca.

De acuerdo con las investigaciones, Guerra, de 42 años, fue asesinada mientras adelantaba gestiones para desalojar a invasores de un terreno perteneciente a la herencia familiar.

“Parece que se unieron unas personas y decidieron contratar a este señor para quitarle la vida”, relató Jorge Martínez, hermano de la víctima, quien aseguró que la sentencia representa “una condena ejemplar, además se solicitó circular roja de Interpol para ubicar a Carlos Julio Vásquez, cuyo paradero se desconoce”.

El crimen de Yamile Guerra tuvo lugar en el mismo predio donde, en el año 2000, fue asesinado su padre, Hernando Guerra, reconocido comerciante de Santander. Según contó en la época de los hechos, su amiga Alixon Navarro, en los días previos al asesinato, la abogada había recibido llamadas extrañas que la inquietaron, pero decidió continuar con su lucha por recuperar las zonas invadidas.

Guerra ejerció como funcionaria de la Personería de Bogotá, directora de la Casa de Santander, y fue candidata a las alcaldías de Bucaramanga y Rionegro. En el momento de su muerte se desempeñaba como asesora judicial en la Quinta Brigada del Ejército Nacional.