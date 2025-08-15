Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Accidente Bogotá
Congreso ANDI
Multa a Éxito
Polémica Carlos Ramón González

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Condenan a 38 años a hombre por asesinato de dirigente política en Floridablanca

Condenan a 38 años a hombre por asesinato de dirigente política en Floridablanca

Yamile Guerra, fue asesinada en julio de 2019, y según su familia había recibido amenazas.

Yamile Guerra - dirigente política asesinada en Floridablanca.jpg
Blu Radio. Yamile Guerra, dirigente política asesinada en Floridablanca //Foto: suministrada
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: agosto 15, 2025 09:53 a. m.

Un Juez condenó a 38 años y medio de prisión a Carlos Julio Vásquez Díaz, hallado responsable del homicidio agravado de la dirigente política y abogada santandereana Yamile Guerra, ocurrido el 20 de julio de 2019 en el sector La Cumbre, hacienda Zapamanga, en Floridablanca.

De acuerdo con las investigaciones, Guerra, de 42 años, fue asesinada mientras adelantaba gestiones para desalojar a invasores de un terreno perteneciente a la herencia familiar.

“Parece que se unieron unas personas y decidieron contratar a este señor para quitarle la vida”, relató Jorge Martínez, hermano de la víctima, quien aseguró que la sentencia representa “una condena ejemplar, además se solicitó circular roja de Interpol para ubicar a Carlos Julio Vásquez, cuyo paradero se desconoce”.

El crimen de Yamile Guerra tuvo lugar en el mismo predio donde, en el año 2000, fue asesinado su padre, Hernando Guerra, reconocido comerciante de Santander. Según contó en la época de los hechos, su amiga Alixon Navarro, en los días previos al asesinato, la abogada había recibido llamadas extrañas que la inquietaron, pero decidió continuar con su lucha por recuperar las zonas invadidas.

Lea también:

  1. foto mujer captura abuso nietas Bucaramanga.jpg
    Captura de mujer por explotar sexualmente a sus nietas
    // Policía
    Santanderes

    Capturan a mujer en Bucaramanga por presunta explotación sexual de tres niñas

  2. La mujer denunció que su expareja la persigue a través de redes sociales
    Foto Bluradio
    Pacífico

    Mujer sobrevivió a violenta agresión de su expareja en Jamundí, Valle

Guerra ejerció como funcionaria de la Personería de Bogotá, directora de la Casa de Santander, y fue candidata a las alcaldías de Bucaramanga y Rionegro. En el momento de su muerte se desempeñaba como asesora judicial en la Quinta Brigada del Ejército Nacional.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Asesinatos

Santander

Floridablanca