Capturan a mujer en Bucaramanga por presunta explotación sexual de tres niñas

La Fiscalía General de la Nación capturó a una mujer en Bucaramanga, acusada de participar en la explotación sexual de tres niñas, de entre 2 y 9 años, cuyos abusos habrían sido transmitidos en vivo, a través de internet, a un ciudadano español.

Según la investigación, los hechos se registraron en tres ocasiones entre diciembre de 2022 y enero de 2023, en viviendas ubicadas en Floridablanca y Bucaramanga.

El ente acusador indicó que la detenida, presuntamente con su hija, quien es buscada por las autoridades, habría grabado y transmitido los abusos contra una menor de 9 años, hija y nieta de las implicadas, además de inducir a actos sexuales a otras dos niñas.

Según pudo conocer Blu Radio, de manera preliminar, el ciudadano extranjero habría realizado 13 giros en euros entre octubre de 2022 y febrero de 2023 como pago por el material.

La mujer fue imputada por proxenetismo con menor de 18 años agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales con menor de 14 años agravado. Un juez de control de garantías ordenó su detención en centro carcelario.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asumió la protección de las menores y activó el restablecimiento de sus derechos. Las autoridades continúan las labores para capturar a más personas implicadas en este caso.

La organización feminista Colectivo Sin Permiso denunció el caso y pidió que se haga justicia.