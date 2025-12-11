conductor en aparente estado de embriaguez causó grave accidente en Bucaramanga

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la noche de este miércoles, 10 de diciembre, dejó a varias personas heridas en la carrera 27 con avenida González Valencia, en Bucaramanga. Las autoridades investigan si el conductor de una camioneta involucrada en los hechos manejaba en estado de embriaguez.

Según testigos, el incidente comenzó a la altura de la calle 48, donde el conductor arrolló inicialmente a dos motociclistas. En medio del caos, otro motociclista inició la persecución del vehículo para intentar detenerlo. Sin embargo, durante su huida, el conductor embistió nuevamente a una vendedora ambulante en la intersección de la carrera 27 con calle 48, quien permanece en delicado estado de salud.

Testigos aseguraron que dentro del vehículo fueron encontradas varias botellas de licor, lo que reforzaría la hipótesis de que el responsable conducía bajo los efectos del alcohol.

Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la verificación del estado de embriaguez del conductor.

