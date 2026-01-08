Conozca la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia de género en Santander

Santander cuenta con la “Casa refugio”, un espacio donde las mujeres víctimas de violencia de género pueden recibir asesorías psicológicas, jurídicas, talleres y semilleros de emprendimiento gratuitos, que les ayuden en el proceso de romper el silencio.

El lugar queda ubicado en Cabecera, en la calle 51 #36-18, donde se atiende de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. para prevenir de primera mano cualquier situación que lleve a casos peores como el feminicidio.

Lina Peñaranda, Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento, rechazó cualquier hecho que afecte la integridad de las mujeres , “decirles a todas las mujeres santandereanas que busquen ayuda inmediata, tomen esas ayudas que el departamento les brinda. Todas aquellas que estén en alto riesgo de feminicidio pueden acudir a la Secretaría de la Mujer e ir a Casa Refugio”.

La línea de atención es 155 donde se cuenta con una disponibilidad de 24 horas. En términos de cifras, Santander redujo sus casos de violencia contra la mujer en comparación del 2024. 17 feminicidios se registraron en ese año; en cambio, en 2025 se reportaron 13.



Las autoridades invitan a no normalizar la violencia intrafamiliar y a denunciar, con el objetivo de que las mujeres cuenten con la protección adecuada en este tipo de casos, “mi llamado es a que la mujer que está siendo víctima se deje ayudar. Tenemos un grupo interdisciplinario de abogados y psicólogos”, afirmó Lina Peñaranda.