Mujer resultó gravemente herida tras ser atacada con arma blanca por parte de su expareja

La víctima identificada como Natalie Alexandra Pérez Navarro de 40 años de edad fue brutalmente atacada con arma blanca por su expareja Saúl Duarte Naranjo, de 46 años, quien también la habría agredido cinco meses antes. El nuevo hecho de violencia de género ocurrió en el Parque de la Vida, ubicado en el barrio Campo Hermoso.

De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la víctima sostuvo un encuentro con su expareja sentimental, quien presuntamente la contactó porque estaba pasando por una crisis emocional. Primero se vieron en donde la mujer vive, en el sector de Lagos, en Floridablanca, desde donde el hombre le pidió que lo acompañara hasta su vivienda, en el nororiente de la capital santandereana.

Una vez en el parque y tras una discusión que derivó en amenazas de muerte, el agresor le manifestó no tener miedo a una eventual condena y le advirtió que esa noche atentaría contra su vida. Según Natalie Pérez, en medio del altercado, el hombre la agarró del cuello y le propinó cinco heridas en el tórax con un arma cortopunzante.

La mujer logró salir del lugar y trasladarse por sus propios medios hasta la Clínica Chicamocha de la Avenida Rosita, donde recibió atención médica inmediata. El personal de salud informó que permanece bajo observación pero que su condición es estable y que se encuentra fuera de peligro.



Las autoridades revelaron que el presunto agresor es reincidente de conductas violentas, ya que cuenta con un historial en un proceso por feminicidio en 2025, además de registrar antecedentes por violencia intrafamiliar en 2023 e inasistencia alimentaria en 2010.

De momento el caso está siendo acompañado por la Patrulla Púrpura, unidad especializada en la atención y protección de víctimas de violencia basada en género.

Las autoridades en Bucaramanga reiteraron el llamado a las mujeres para que denuncien oportunamente cualquier amenaza, especialmente cuando existen antecedentes de agresiones previas, para que se puedan activar las rutas de protección pertinentes que permitan prevenir este tipo de hechos.