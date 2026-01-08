En vivo
Santanderes  / Mujer resultó gravemente herida tras ser atacada con arma blanca por parte de su expareja

Mujer resultó gravemente herida tras ser atacada con arma blanca por parte de su expareja

El hecho se presentó en el Parque de la Vida, en el barrio Campo Hermoso de Bucaramanga.

