Convocan a protesta por trámite de títulos mineros para dragado del río Fonce en San Gil

El gremio turístico de San Gil, junto a ambientalistas y defensores de derechos humanos expresaron su preocupación por la solicitud de licencias mineras para dragado en el río Fonce, un pilar fundamental para la economía de la provincia de Guanentá.

La controversia se centra en tres títulos mineros que, según los denunciantes, se encuentran actualmente en trámite para dragar hasta 200 hectáreas del río Fonce. El área de impacto se extendería a jurisdicciones como el Valle de San José y El Páramo, con la intención de extraer material de arrastre usando maquinaria pesada.

Empresarios del turismo y veedores ciudadanos han manifestado su rechazo, asegurando que esta actividad de dragado representa una amenaza no solo para el turismo de aventura y ecológico de San Gil, sino también para toda la economía local que depende del río.

Alba Luz Salazar, representante de empresas de canotaje en San Gil, expresó la preocupación del sector.



“Realmente muy preocupados por esos permisos que están dando. Ya están en la tercera fase, en la socialización. Nos enteramos por información de terceros en el Valle de San José que el río Fonce no tiene una prohibición minera. Nosotros todos los días entrenamos hasta el Parque Gallineral y vemos con preocupación los daños del dragado que cambia el color y la densidad del agua y eso es notorio”, señaló Salazar.

Salazar hizo un llamado urgente a las autoridades locales: “Hemos pedido que los mandatarios en el Valle de San José, el señor alcalde Luis, y el alcalde Mauricio en El Páramo, tengan una postura más fuerte en cuanto al tema de la minería”.

Ante los reclamos, la directora de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), Gloria Milena Durán, aseguró que la entidad no tienen ningún trámite de licencia ambiental.

“Nos permitimos aclarar que actualmente en la corporación no tenemos ningún trámite de licencia ambiental sobre el río Fonce. Los contratos de concesión se deben tramitar, inicialmente, ante la Agencia Nacional Minera. Por eso queremos dar un parte de tranquilidad a la comunidad de que no hay ninguna solicitud de licencia, razón por la cual no tenemos ningún trámite a la fecha”, expresó Durán.

A pesar de la aclaración de la CAS sobre la ausencia de trámites ambientales en su sede, el gremio turístico insiste en la preocupación por la existencia de los títulos mineros otorgados por la Agencia Nacional Minera y la posibilidad de que las licencias ambientales se soliciten en cualquier momento.

Como respuesta a la amenaza de los títulos mineros y los trámites asociados, el gremio turístico, veedores y ambientalistas han convocado a la ciudadanía a una movilización pacífica para expresar su rechazo.

La manifestación está programada para este jueves 2 de octubre a las 8:00 a.m. en el Malecón de San Gil, buscando que las autoridades nacionales y locales detengan cualquier tipo de actividad minera en el río Fonce.