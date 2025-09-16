En vivo
Desde Santander critican al gobierno de Petro por descertificación de Colombia por EE.UU.

Las autoridades de Santander advierten que esta decisión deja en entredicho la imagen internacional del país, amenaza el comercio con Estados Unidos.

FOTO ERRADICACIÓN COCA - SANTANDER.jpeg
FOTO: Erradicación cultivos de coca en Santander- suministrada por Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 06:26 a. m.

La decisión de Estados Unidos de volver a descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas generó una fuerte oleada de críticas desde Santander. La medida, que trae a la memoria los años del Proceso 8.000 y la descertificación de 1996 y 1997 bajo el gobierno de Ernesto Samper, pone en jaque la cooperación internacional, los recursos económicos para enfrentar el narcotráfico y la moral de las Fuerzas Militares.

El gobernador de Santander advirtió que la situación compromete directamente la capacidad del Estado en las regiones: “Las Fuerzas Militares ya no solo luchan contra grupos armados: luchan contra la escasez de apoyo que permite custodiar territorios”, señaló Juvenal Díaz.

En la misma línea, el alcalde de Bucaramanga se pronunció en sus redes sociales y calificó la medida como una prueba de la desconexión del Gobierno nacional: “La descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico es la muestra de la desconexión total del actual gobierno, tanto a nivel interno como en la política exterior”.

Las autoridades de Santander advierten que esta decisión deja en entredicho la imagen internacional del país, amenaza el comercio con Estados Unidos, que sostiene gran parte de la economía colombiana, y envía un mensaje preocupante a la sociedad. “Crece la siembra de cultivos ilícitos, se reactivan los grupos armados y se vive una masacre contra la Fuerza Pública sin precedentes”, expresaron.

De acuerdo con las declaraciones, el impacto no se limita al ámbito diplomático: en los territorios, la percepción es que los grupos criminales y de narcotráfico han retomado protagonismo, llegando incluso a aparecer en tarimas, copar poblaciones enteras y desafiar abiertamente al Estado.

Para los líderes santandereanos, la descertificación confirma que “Colombia está volviendo a sus peores épocas”, en un escenario donde la política nacional en materia de drogas parece debilitada y sin rumbo claro frente al crecimiento del narcotráfico.

