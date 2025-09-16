Desde Santander critican al gobierno de Petro por descertificación de Colombia por EE.UU.

La decisión de Estados Unidos de volver a descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas generó una fuerte oleada de críticas desde Santander. La medida, que trae a la memoria los años del Proceso 8.000 y la descertificación de 1996 y 1997 bajo el gobierno de Ernesto Samper, pone en jaque la cooperación internacional, los recursos económicos para enfrentar el narcotráfico y la moral de las Fuerzas Militares.

El gobernador de Santander advirtió que la situación compromete directamente la capacidad del Estado en las regiones: “Las Fuerzas Militares ya no solo luchan contra grupos armados: luchan contra la escasez de apoyo que permite custodiar territorios”, señaló Juvenal Díaz.

"Menos recursos, moral militar en jaque y cooperación internacional menguada": gobernador de Santander por descerticación de Colombia en lucha antidrogas #VocesySonidos pic.twitter.com/C3fcKbvVFn — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 16, 2025

En la misma línea, el alcalde de Bucaramanga se pronunció en sus redes sociales y calificó la medida como una prueba de la desconexión del Gobierno nacional: “La descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico es la muestra de la desconexión total del actual gobierno, tanto a nivel interno como en la política exterior”.

Las autoridades de Santander advierten que esta decisión deja en entredicho la imagen internacional del país, amenaza el comercio con Estados Unidos, que sostiene gran parte de la economía colombiana, y envía un mensaje preocupante a la sociedad. “Crece la siembra de cultivos ilícitos, se reactivan los grupos armados y se vive una masacre contra la Fuerza Pública sin precedentes”, expresaron.

La descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico es la muestra de la desconexión total del actual

gobierno, tanto a nivel interno como en la política exterior.



Esta decisión deja en vilo la imagen del país, el comercio internacional con Estados Unidos que… — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) September 16, 2025

De acuerdo con las declaraciones, el impacto no se limita al ámbito diplomático: en los territorios, la percepción es que los grupos criminales y de narcotráfico han retomado protagonismo, llegando incluso a aparecer en tarimas, copar poblaciones enteras y desafiar abiertamente al Estado.

Para los líderes santandereanos, la descertificación confirma que “Colombia está volviendo a sus peores épocas”, en un escenario donde la política nacional en materia de drogas parece debilitada y sin rumbo claro frente al crecimiento del narcotráfico.