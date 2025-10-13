Dos accidentes en vía a La Lizama dejan varios heridos en la Troncal del Magdalena Medio

En el kilómetro 121 de la vía que conecta Campo 23 y Oponcito con La Lizama, corredor que comunica a Barrancabermeja con Bogotá, se registró un grave accidente de tránsito que dejó dos personas heridas.

Con paso a un carril se encuentra la vía hacia Bogotá, desde la Troncal del Magdalena Medio, debido a un accidente entre un camión y una camioneta. Los conductores fueron remitidos a centros asistenciales. Policía de carreteras verifica la causa del accidente. #VocesySonidos pic.twitter.com/YwUbiDUGGN — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 13, 2025

De acuerdo con las autoridades, el siniestro se habría originado por exceso de velocidad y las fuertes lluvias que se presentan en la zona, lo que habría provocado el volcamiento de un camión y una camioneta. Los conductores de ambos vehículos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos, donde reciben atención médica.

La emergencia mantuvo el paso a un carril en la Troncal del Magdalena Medio conexión hacia Bogotá, sin embargo, horas más tarde se registró un nuevo accidente de tránsito en el mismo corredor.



En la vía Río Ermita – La Lizama, a la altura del Puente La Vizcaína en jurisdicción de Barrancabermeja (Santander), dejó una persona lesionada.

El siniestro se presentó entre un camión de servicio público y una motocicleta particular, cuando, según las autoridades, el conductor del vehículo de carga redujo la velocidad por un control de “pare y siga”, pero no alcanzó a observar la moto que transitaba adelante, provocando la colisión.

El conductor del camión, identificado como Hugo Camilo Benavides Hernández, de 30 años y residente en Bogotá, resultó ileso. Mientras que Alexander Antonio Liñán Miranda, de 55 años, quien conducía la motocicleta, sufrió lesiones y fue trasladado a la Clínica 1° de Mayo en Barrancabermeja, donde recibe atención médica.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía de Tránsito, la hipótesis preliminar apunta a que el camión no mantuvo la distancia de seguridad, lo que habría originado el choque.

Las autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución por este corredor, ya que en el sector del Puente La Vizcaína se mantiene control vial con pare y siga, debido a obras en la vía, sumado a las lluvias e imprudencias viales.