Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / El 3 de noviembre iniciará operación de los 12 buses alquilados por Metrolínea

El 3 de noviembre iniciará operación de los 12 buses alquilados por Metrolínea

Con la entrada en operación de los 12 buses alquilados, Metrolínea inicia la fase 1 de recuperación del sistema en crisis financiera.

foto metrolínea Bucaramanga.jpg
Nuevos buses de Metrolínea en Bucaramanga
// Metrolínea
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

El próximo lunes 3 de noviembre comenzará la operación de los 12 buses alquilados por Metrolínea, que reforzarán el servicio del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bucaramanga y su área metropolitana, que hace parte de la primera fase de recuperación del sistema que atraviesa una crisis financiera y operativa.

El gerente de Metrolínea, Emiro Castro, explicó que los vehículos, contratados a la empresa Transportes Medellín, ya fueron recibidos en su totalidad y actualmente se encuentran en etapa de pruebas y acondicionamiento antes de entrar en operación.

“Hemos recibido por parte de la empresa Transportes Medellín el resto de la flota que habíamos contratado desde Metrolínea como ente gestor del sistema integrado masivo. Estos seis nuevos buses ingresarán a complementar la operación que empezará el lunes 3 de noviembre en toda la ciudad de Bucaramanga, desde el Portal del Norte hasta la estación de transferencia de Provenza”, señaló Castro.

El gerente agregó que los vehículos están siendo sometidos a una validación tecnológica, que incluye la instalación de validadores, GPS y pruebas de ruta con conductores, personal técnico del sistema y del contratista.

Con la entrada en funcionamiento de estos 12 buses, Metrolínea busca mejorar la cobertura y frecuencia del servicio en el área metropolitana de Bucaramanga.

Durante la posesión de Javier Sarmiento como alcalde designado de Bucaramanga, el mandatario también se refirió a la crisis del sistema de transporte masivo Metrolínea, uno de los principales retos de la ciudad.

“El transporte público requiere soluciones que no son de corto plazo. Vamos a estructurar un proyecto con un equipo de expertos para ofrecer una solución a mediano y largo plazo. La ciudadanía necesita un sistema económico y eficiente que permita movilizarse por la ciudad”, afirmó.

