El primer niño en Colombia en superar la enfermedad de Crohn tras un trasplante de médula

A sus cinco años, Liam se convirtió en el primer paciente pediátrico en Colombia en curarse de la enfermedad de Crohn gracias a un trasplante de médula ósea, procedimiento realizado en el Hospital Internacional de Colombia (HIC), sede de la Fundación Cardiovascular de Colombia. El caso representa un hito médico en el país y una esperanza para las familias que enfrentan diagnósticos similares.

El pequeño había sido diagnosticado en 2021, con apenas 18 meses de edad, con Crohn asociado a una deficiencia genética poco común: XIAP tipo 2. Esta condición le generaba infecciones recurrentes, hospitalizaciones prolongadas y un desarrollo comprometido. Tras agotar los tratamientos convencionales, el equipo del Centro de Excelencia en Enfermedad Inflamatoria Intestinal del HIC propuso el trasplante de progenitores hematopoyéticos como única alternativa con potencial curativo.

El procedimiento fue posible gracias a la donación de células madre de su padre, extraídas por medio de aféresis. Aunque la recuperación no estuvo exenta de complicaciones -incluyendo desnutrición severa y retraso en su desarrollo-, Liam logró superar con éxito el proceso. Hoy, más de siete meses después del trasplante, su evolución clínica es estable y los exámenes de control no muestran rastro de la enfermedad.

“Este caso demuestra que es posible curar patologías inflamatorias e inmunológicas complejas. Liam hoy está libre de síntomas, feliz y con calidad de vida”, afirmó la doctora Kelly Paz, hematóloga y líder del programa de trasplante pediátrico del HIC.

Por su parte, el gastroenterólogo pediatra Carlos Cuadros resaltó el valor del trabajo interdisciplinario: “Es un logro científico y humano que abre puertas para el abordaje temprano de las enfermedades inflamatorias intestinales en el país”.

La madre de Liam, Rosa Solano, no oculta su gratitud: “Vivimos momentos muy duros, pero aquí encontramos un equipo que nunca se rindió. Ver a mi hijo sano es un verdadero milagro”.

Publicidad

Una enfermedad poco frecuente

La enfermedad de Crohn es una afección autoinmune y crónica que provoca inflamación en el tracto digestivo. Aunque su prevalencia en América del Sur es baja -entre 1 y 3 casos por cada 100.000 habitantes-, su impacto en los pacientes es alto, pues afecta la nutrición, el crecimiento y la calidad de vida desde edades tempranas.

Publicidad

En países como Japón, Estados Unidos, Alemania y Brasil ya se habían documentado casos de éxito con trasplantes de médula ósea. Sin embargo, en Colombia este es el primer reporte en un paciente pediátrico.

Acceso al procedimiento

El HIC explicó que el trasplante de progenitores hematopoyéticos es una alternativa viable para niños con condiciones similares, siempre que cumplan criterios clínicos establecidos por los especialistas. En Colombia, cuando la indicación médica es clara, las EPS pueden autorizar la cobertura del procedimiento.