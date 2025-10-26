Fabián Oviedo recibe el aval del Nuevo Liberalismo para aspirar a la Alcaldía de Bucaramanga

El Nuevo Liberalismo oficializó el aval a Fabián Oviedo como su candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, tras un proceso interno de selección que contó con la participación de varios aspirantes.

El anuncio fue hecho por el precandidato presidencial Juan Manuel Galán, quien visitó la capital santandereana para acompañar el acto de proclamación.

El comité territorial del partido presentó la ruta del aval el pasado 17 de octubre, recibiendo las solicitudes de los precandidatos Consuelo Ordóñez, Carlos Bueno, Jhean Carlos Alvernia y Fabián Oviedo, cada uno expuso su visión de ciudad, sus propuestas y su afinidad con los principios fundacionales del movimiento creado por Luis Carlos Galán Sarmiento, centrados en la ética, la transparencia y el servicio público.

Tras las audiencias internas y la evaluación de las propuestas, el comité coordinador territorial del Nuevo Liberalismo determinó que Fabián Oviedo representaba la mejor opción para liderar el proyecto político del partido en Bucaramanga.



#Atención El arquitecto Fabián Oviedo es el candidato del Nuevo Liberalismo para la elección atípica de alcalde de Bucaramanga que se realizará el 14 de diciembre. "La ciudad necesita obras", dijo el exconcejal #VocesySonidos pic.twitter.com/RJ1PBDk7D7 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 25, 2025

La decisión fue oficializada por Juan Manuel Galán, director nacional del movimiento, durante su visita a la ciudad, donde destacó la importancia de fortalecer liderazgos regionales con trayectoria y compromiso ciudadano.

“El Nuevo Liberalismo reafirma su compromiso con la renovación política, la transparencia y la construcción de ciudades más humanas. Bucaramanga necesita líderes que representen esos valores, y Fabián Oviedo encarna esa visión”, señaló Galán durante el acto de entrega del aval.

Fabián Oviedo es arquitecto bumangués y cuenta con una amplia experiencia en la política local. Fue concejal de Bucaramanga en dos periodos, en representación de Cambio Radical, y en las elecciones locales de 2023 obtuvo 34.146 votos como candidato a la Alcaldía, quedando entre los primeros lugares en la contienda.

El anuncio se da en medio de la reorganización política que vive la ciudad, tras la salida del exalcalde Jaime Andrés Beltrán Martínez, apartado del cargo por decisión del Consejo de Estado, lo que ha reconfigurado los movimientos y las alianzas locales de cara a las próximas elecciones.