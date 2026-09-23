Falleció Valentino, el niño cucuteño que luchaba por su vida en Floridablanca

Valentino, un niño cucuteño de apenas un año y medio, falleció en las últimas horas en la Clínica FOSCAL de Floridablanca, Santander, donde permanecía hospitalizado debido a una grave complicación pulmonar que comprometió su estado de salud.

El menor había llegado a la institución para recibir atención por una malformación vasolinfática ubicada en el lado derecho de su rostro. Sin embargo, durante el proceso médico presentó un severo deterioro respiratorio que derivó en una falla pulmonar y puso en riesgo sus funciones vitales.

Ante la complejidad del cuadro clínico, los médicos tratantes recomendaron su traslado a una institución de alta complejidad con capacidad para realizar terapia ECMO, un procedimiento que permite oxigenar la sangre mediante un sistema externo mientras los pulmones reciben soporte y descanso.

La terapia ECMO es una estrategia de soporte vital utilizada en pacientes con fallas graves del corazón o los pulmones. El sistema permite oxigenar la sangre y retirar dióxido de carbono por fuera del organismo, brindando soporte temporal mientras el equipo médico busca tratar la causa de la falla y recuperar la función de los órganos afectados.

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Su madre, Maryuri Hernández, había hecho un llamado público para solicitar a la Nueva EPS la autorización y agilización del traslado de su hijo al Instituto Cardiovascular de Floridablanca, donde se contaba con la tecnología necesaria para este tipo de intervención.

“Ayuden a Valentino”: claman por traslado para niño de Nueva EPS con grave problema pulmonar; necesitaría terapia ECMO @AnaVesga_G @ABDELAESPRIELLA



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La familia mantenía la esperanza de que el procedimiento permitiera estabilizar al menor y darle una oportunidad para superar la grave afectación pulmonar. No obstante, pese a la atención médica y a los esfuerzos para tratar su condición, Valentino sufrió un nuevo deterioro y falleció.

Tras conocerse la muerte del menor, Nueva EPS expresó sus condolencias a la familia y aseguró que desde su ingreso a la Clínica FOSCAL garantizó la continuidad de la atención y gestionó los servicios especializados requeridos por su condición.

Según la entidad, el 11 de septiembre se coordinó el traslado de Valentino a la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde recibió atención integral y especializada. Allí, indicó Nueva EPS, se realizó el procedimiento de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) como parte de las alternativas de tratamiento definidas por el equipo médico.

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La EPS señaló además que mantuvo el seguimiento al proceso de atención y realizó las gestiones necesarias para garantizar los servicios requeridos durante la hospitalización. Sin embargo, la entidad confirmó que, pese a la atención recibida y a los esfuerzos médicos, el niño falleció como consecuencia de la complejidad de su condición de salud.

La muerte de Valentino enluta a su familia y genera tristeza entre quienes siguieron el caso y conocieron el llamado de su madre para buscar alternativas que permitieran salvar la vida del pequeño.