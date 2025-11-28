En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Asesinato coronel
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Familia de ‘Acero’: en medio del dolor, donó órganos de niño y se salvaron cuatro vidas

Familia de ‘Acero’: en medio del dolor, donó órganos de niño y se salvaron cuatro vidas

Hoy, la familia de Nicolás encuentra consuelo en saber que, a través de su decisión, su hijo dejó un legado de vida.

Familia Acero donación órganos hospital internacional de colombia.jpeg
Familia Acero Blanco tomó la decisión de donar los órganos de Nicolás tras presentar muerte cerebral
// Foto: Hospital Internacional de Colombia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad