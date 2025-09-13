Fatal accidente entre taxi y tractocamión en la vía hacia Barrancabermeja

El grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este sábado en el sector de La Fortuna, kilómetro 9 + 100 de la vía que conecta Bucaramanga con Barrancabermeja. Un taxi de placas TAQ 974 chocó de frente contra un tractocamión, dejando como saldo un joven fallecido y tres personas heridas.

Grave accidente de tránsito en la vía Bucaramanga hacia Barrancabermeja en el sector La Fortuna. Un taxista chocó de frente contra un tractocamión, tres personas heridas y una persona falleció. #VocesySonidos pic.twitter.com/NaHjj9hQyZ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 13, 2025

La víctima fue identificada como Jarly Arenas, de 27 años, quien viajaba como copiloto. Su cuerpo quedó atrapado entre las latas del vehículo, por lo que los organismos de socorro tuvieron que emplear la herramienta conocida como “mandíbula de la vida” para poder liberarlo. Arenas era residente del barrio 16 de Marzo, en Barrancabermeja.

Los otros tres ocupantes del taxi, entre ellos el conductor y dos pasajeros, fueron atendidos en el lugar por equipos de emergencia y trasladados a centros asistenciales del Puerto Petrolero, donde permanecen bajo observación médica.

De acuerdo con información de sus familiares, los jóvenes habían viajado horas antes a Bucaramanga con un propósito solidario: donar sangre a un amigo que se encontraba hospitalizado tras sufrir un accidente de tránsito. Sin embargo, la tragedia se duplicó, pues en la mañana de este mismo sábado se confirmó que ese amigo también falleció.

El hecho ha generado una profunda consternación entre los familiares y vecinos del barrio 16 de Marzo, quienes hoy lamentan la pérdida de dos vidas en tan dolorosas circunstancias.

Las autoridades de tránsito investigan las causas del siniestro y reiteraron el llamado a los conductores para mantener la distancia, respetar los límites de velocidad y extremar las precauciones en este corredor vial, considerado uno de los más peligrosos del Magdalena Medio.