En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Fenalco pide a ESSA levantar huelga y alerta riesgos para el comercio

Fenalco pide a ESSA levantar huelga y alerta riesgos para el comercio

Trabajadores de la Electrificadora de Santander entraron a huelga tras no haber acuerdo en mejoras laborales con las directivas del Grupo EPM.

Publicidad

Publicidad

Publicidad